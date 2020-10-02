"Спикер парламента" оккупированного Крыма принял участие в форуме в Беларуси

Украина выразила протест.

"Спикер парламента" оккупированного Крыма принял участие в форуме в Беларуси
Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine

В Беларуси в рамках Форума регионов выступил так называемый "спикер парламента" оккупированного Крыма Владимир Константинов.

Об этом информирует пресс-центр МИД Украины.

"01 октября в МИД Украины был приглашен советник-посланник Посольства Республики Беларусь в Украине (в связи с отсутствием посла РБ в Киеве) для дачи объяснений в связи с участием в VII Форуме регионов Беларуси и РФ представителя роSSийской оккупационной администрации В. Константинова (в формате видеоконференции)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Украина считает недопустимыми шаги белорусской стороны, которые ставят под сомнение принадлежность Украине оккупированного Крыма.

Представитель посольства заверил, что официальная позиция Беларуси в поддержку территориальной целостности Украины не изменилась.

В ходе встречи были также затронуты вопросы относительно инцидента с досмотром автомобиля посла Украины Игоря Кизима на границе. МИД Украины до сих пор не получил разъяснений. Украинские дипломаты также выразили обеспокоенность из-за продолжения репрессий против участников протестов в Беларуси. "Украина категорически отвергает обвинения белорусской стороны в якобы вмешательстве во внутренние дела Беларуси, а в заметной в последнее время отчаянной риторике белорусских чиновников видит, к сожалению, присущий МИД РоSSии эпистолярный жанр", - отметили в украинском дипломатическом ведомстве.

В конце августа в МИД заявили, что Украина не будет разрывать дипломатических отношений с Беларусью, но ставит на паузу любые официальные и дипломатические контакты до урегулирования ситуации внутри страны. 6 сентября глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что отношения с Беларусью "уже не будут такими, как прежде".

Украина, как и страны ЕС и США, не признала результаты выборов в Беларуси честными и отражающими реальное волеизъявление граждан.

Ранее украинский МИД отреагировал на идею РоSSии сделать Крым площадкой для переговоров по Карабаху. В дипведомствоме расценили предложение как "сезонное обострение у марионеток Кремля".

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