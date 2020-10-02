Павловский подтвердил вину Мангера в заказе убийства Гандзюк

Ложные показания о непричастности Мангера к убийству он давал из-за угроз.

Обвиняемый по делу об убийстве Екатерины Гандзюк Игорь Павловский подтвердил вину председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера в заказе убийства активистки.

Об этом сообщает интернет-сообщество "Кто заказал Катю Гандзюк?"

"Павловский подтвердил вину Владислава Мангера в заказе убийства Кати Гандзюк. Он сообщил о том, что во время общения с Алексеем Левиным тот неоднократно упоминал, что именно "Николаевич" заказал нападение на Катю. В августе 2018-го, когда арестовали "стрелочника" Новикова во время одной из бесед с Левиным Павловскому стало известно, что "Николаевич" - это и есть Мангер", - говорится в сообщении по итогам судебного заседания с участием Павловского в Одессе.

Кроме того, Павловский заявил, что он и его дочь неоднократно получали угрозы от Мангера.

"Именно поэтому 17 декабря 2019 года он дал суду ложные показания о непричастности к убийству Кати Гандзюк Мангера и Левина", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что семью погибшей привлекли к участию в суде в Одессе в качестве потерпевших. Следующее заседание по этому делу состоится 16 октября в 9:30 в Приморском районном суде города Одессы.

18 сентября сообщалось, что Игорь Павловский согласился сотрудничать со следствием и обязался давать обличительные показания относительно организаторов и заказчиков преступления.

Напомним, что Екатерина Гандзюк умерла в больнице в ноябре 2018-го после трех месяцев лечения от химических ожогов. Активистку облили кислотой возле ее дома в Херсоне.

6 июня 2019 года суд вынес приговоры исполнителям нападения на Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

В ноябре подозреваемому в причастности к убийству активистки Екатерины Гандзюк - председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру - почти вдвое уменьшили залоговую сумму. Адвокаты Мангера настаивали на уменьшении залоговой суммы в связи с переквалификацией дела по заказу убийства на заказ нанесения тяжких телесных повреждений. Они просили снизить ее с 2,5 млн гривень до 148 тысяч грн.

В феврале 2020 года задержанному по подозрению в посредничестве между заказчиками и исполнителями убийства Игорю Павловскому объявили новое подозрение - угон авто.

16 июня 2020 года Мангера задержали в Херсоне и под конвоем привезли в Киев во исполнение решения Печерского районного суда Киева . Мангер просил освободить его из-под стражи и отмечал причастность к убийству генерала СБУ Даниила Доценко, который отказался от прохождения полиграфа.

18 августа в Днепровском райсуде началось первое, подготовительное заседание по вынесению приговора подозреваемым

. Левин прибыл в суд полуголым и заявил, что его били.