Депутат Яна Зинкевич второй раз заболела коронавирусом

Она напомнила, что полгода назад уже болела коронавирусом. Сейчас из симптомов чувствует только сильную усталость.

Депутат Яна Зинкевич второй раз заболела коронавирусом
Яна Зінкевич
Фото: Укринформ

У народного депутата Украины (фракция "Европейская солидарность") Яны Зинкевич второй раз обнаружили коронавирус COVID-19.

Об этом она сообщила в своем Facebook.

"Друзья! Сегодня мы сдавали всей фракцией анализы на короновирус. К сожалению, у меня тоже положительный результат. Прошу всех, кто контактировал со мной в течение последних нескольких дней, связаться со своими семейными врачами и сдать тесты ПЦР. До сдачи теста рекомендуется самоизоляция", - отметила Зинкевич.

Она напомнила, что полгода назад уже болела коронавирусом. Сейчас из симптомов ощущает только сильную усталость.

"Я уже болела один раз коронавирусом, надеюсь в этот раз будет легче. В прошлый раз болела тяжело, была на кислородном обеспечении (но не на ИВЛ, к счастью)", - сообщила она.

Она также отметила, что не контактировала со своей семьей.

Напомним, 25 сентября стало известно, что COVID-19 заболел украинский биатлоніст, чемпион мира 2019 года в гонке преследования Дмитрий Пидручный.

29 сентября пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко сообщил, что заболел коронавирусом.

В тот же день руководительница партии "Голос" Кира Рудык сообщила, что заболела коронавирусом.

Covid-19 заболел и народный депутат от партии "Слуга народа" Жан Беленюк.

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