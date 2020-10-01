Депутат Яна Зинкевич второй раз заболела коронавирусом

Она напомнила, что полгода назад уже болела коронавирусом. Сейчас из симптомов чувствует только сильную усталость.

У народного депутата Украины (фракция "Европейская солидарность") Яны Зинкевич второй раз обнаружили коронавирус COVID-19.

Об этом она сообщила в своем Facebook.

"Друзья! Сегодня мы сдавали всей фракцией анализы на короновирус. К сожалению, у меня тоже положительный результат. Прошу всех, кто контактировал со мной в течение последних нескольких дней, связаться со своими семейными врачами и сдать тесты ПЦР. До сдачи теста рекомендуется самоизоляция", - отметила Зинкевич.

Она напомнила, что полгода назад уже болела коронавирусом. Сейчас из симптомов ощущает только сильную усталость.

"Я уже болела один раз коронавирусом, надеюсь в этот раз будет легче. В прошлый раз болела тяжело, была на кислородном обеспечении (но не на ИВЛ, к счастью)", - сообщила она.

Она также отметила, что не контактировала со своей семьей.

Напомним, 25 сентября стало известно, что COVID-19 заболел украинский биатлоніст, чемпион мира 2019 года в гонке преследования Дмитрий Пидручный.

29 сентября пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко сообщил, что заболел коронавирусом.

В тот же день руководительница партии "Голос" Кира Рудык сообщила, что заболела коронавирусом.

Covid-19 заболел и народный депутат от партии "Слуга народа" Жан Беленюк.