Зеленский связал рост заболеваемости ковидом с предвыборной кампанией

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Украине ухудшилась из-за предвыборной кампании на местных выборах и не всегда ответственного отношения граждан к соблюдению необходимых мер.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил на брифинге в Ровенской области, передает Интерфакс-Украина.

"Это дело каждого человека (ношение масок и соблюдение необходимых мер, - ред.), пока она не переходит в глобальную большую проблему каждой больницы. И я понимаю усталость людей, но мы все просто должны понять, что это не только наша жизнь, а и страдают люди, которые рядом с вами, ваши родные, близкие, особенно люди пенсионного возраста, пожилые люди", - отметил глава государства.

Зеленский отметил, что люди устают от ношения масок, но надо понимать серьезность опасности.

"У нас были жесткие карантинные меры, которые приводили, как и во всем мире, к сложностям в экономике Украины и в каждой семье. Но жесткие карантинные меры сбили полностью первую волну. Мы были (по количеству больных, - ред.) на душу населения почти лучшими в Европе. Мы смогли это понять, начать раньше других. Еще нам повезло, что в Европе это началось раньше, поэтому мы понимали последствия, из того, что увидели, и смогли это остановить", - отметил он.

Президент подчеркнул, что потом началась предвыборная кампания в местных выборах, негативно повлиявшая на ситуацию с COVID-19.

"Сейчас мы видим социологию, какое влияние, вся эта политическая эйфория, политический этот цирк местной власти... Как им сложно терять свою власть или не терять. Я не понимаю, зачем они это делают, за исключением своих рейтингов. Они хотят нравиться всем людям, которые живут в том или ином населенном пункте. Но знаете, мы видим с вами более 4 тысяч (заболевших COVID-19 за сутки в Украине, - ред.), вот и все. Это игры, которые более чем на тысячу процентов увеличили количество заболевших", - заявил он.

Зеленский также обратил внимание, что в Украине сейчас болеет большое количество медиков, причем в больницах, которые не занимаются больными COVID-19.

"То есть последствия же не только от количества заболевших COVID-19, из-за политических игр. А количество хирургов, которые сейчас не делают операции, других врачей? Количество людей, у которых другие заболевания? Когда люди поступают в больницы с инсультами, инфарктами, а врачей нет. Они болеют, по 200-300 врачей ежедневно", - отметил он.

Президент еще раз призвал всех граждан максимально пользоваться средствами защиты.

Ранее главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в Украине не было первой волны заболеваемости COVID-19.

24 сентября, во время визита в Словакию президент Владимир Зеленский назвал решение о закрытии границ Украины для иностранцев правильным. Во время официального визита в Словакию глава государства заявил, что в Украине началась вторая волна COVID-19.

ВОЗ прогнозирует в Украине по 7-9 тысяч новых случаев COVID-19 ежедневно до конца года из-за несоблюдения карантинных мероприятий.