Пункт пропуска "Станица Луганская" остановил работу из-за пожаров

Контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Станица Луганская" остановил работу из-за лесных пожаров.

Об этом сообщила Станично-Луганская райгосадминистрация.

Отмечается, что огонь дошел до автодороги, по которой люди пересекают пропускной пункт.

"Вблизи дороги началась детонация взрывных устройств, в связи с этим на время прекращена работа КПВВ", - говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на утро 1 октября в результате масштабных пожаров на Луганщине погибли четыре человека, еще трое пострадавших были госпитализированы. За минувшие сутки площадь пожара за сутки увеличилось на 10 тыс. га, в огненном кольце оказались 11 поселков.

Сегодня на Луганщину вылетела правительственная группа во главе с заместителем министра внутренних дел Сергеем Яровым.