Первой волны пандемии COVID-19 в Украине не было, - Минздрав

Власти пытались предотвратить распространение и пиковый рост числа больных, и это удалось.

Первой волны пандемии COVID-19 в Украине не было, - Минздрав
Виктор Ляшко
Фото: strana.ua

В Украине не было первой волны заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19.

Об этом заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил в эфире Украинского радио.

"Когда мы вводили карантин, мы говорили, что хотим предотвратить распространение и пиковый рост числа больных за короткий промежуток времени. Чтобы не было подъема волны, спуска и снова подъема. И Украине это удалось. У нас не было волны, а постепенный рост, с которым мы с системой здравоохранения справляемся. Поэтому первой волны как таковой у нас не было", - сказал Ляшко.

Главный санитарный врач отметил, что в Украине "поднялись на определенный уровень заболеваемости и были незначительные колебания, но в достаточно длительный период времени".

Он привел в пример Францию, Испанию, Германию и Великобританию, где четко прослеживаются первая волна пандемии в марте-апреле, когда фиксировали по 8-9 тысяч случаев в сутки, и вторая волна в сентябре-октябре, когда фиксируют 12-13 тысяч новых случаев.

"Это и есть волна, когда есть пиковая загрузка до 10 тысяч, потом спадает до единичных случаев, а потом снова выходит на десятки тысяч в день", - сказал Ляшко.

Напомним, 24 сентября во время визита в Словакию президент Владимир Зеленский назвал решение о закрытии границ Украины для иностранцев правильным. Во время официального визита в Словакию глава государства заявил, что в Украине началась вторая волна COVID-19.

Заметим, что в Украине второй день подряд фиксируют антирекорд по количеству новых случаев инфицирования коронавирусом. За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 4 069 человек. Днем раньше за сутки обнаружили 4 027 случаев коронавируса.

ВОЗ прогнозирует в Украине по 7-9 тысяч новых случаев COVID-19 ежедневно до конца года.

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