Денисова: суд будет исследовать новый перевод речей и допросов Маркива

Фото: facebook.com/denisovaombudsman/

Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова подвела итоги судебного заседания 1 октября в деле Виталия Маркива и назвала даты следующего судебного заседания. Оно состоится 15 и 23 октября.

"23 октября будут выступления защиты, и тогда будут рассматриваться ходатайства, которые были внесены 29 сентября", - сказала она журналистам после завершения судебного заседания.

Омбудсмен заявила, что миланский апелляционный суд хочет исследовать подлинность доказательств, представленных стороной обвинения. Денисова считает, что это в целом позитивный шаг в рассмотрении апелляционной жалобы по делу Виталия Маркива.

По словам Денисовой, суд будет исследовать новый перевод речей и допросов Маркива в связи с тем, что переводчица отказалась от своего перевода якобы из-за давления со стороны украинской диаспоры.

"Мы считаем ничтожными все переводы, которые она сделала. Неизвестно, кто на нее давил, но она сказала, что перевела не так. Поэтому сторона защиты предложила заново перевести один день с текстом 52 мин, затем еще допрос в камере, чтобы все-таки выяснить, как эти переводы были сделаны. Адвокаты будут это отслеживать. Чтобы это был перевод, который можно прочитать, изучить, чтобы это было доказательством невиновности Маркива", - рассказала омбудсмен.

Суд принял решение о новом переводе двух записей, и потом суд будет их исследовать, обсуждать со сторонами процесса.

Напомним, накануне Денисова, министр внутренних дел Арсен Аваков, его заместитель Антон Геращенко вместе с родителями Маркива полетели в Милан, чтобы поддержать украинца на суде.

Фото: facebook.com/denisovaombudsman/

30-летний старший сержант Национальной гвардии Украины Виталий Маркив отбывает наказание в тюрьме близ Милана после того, как в июле прошлого года суд первой инстанции приговорил его к 24 годам тюрьмы. Он находится под стражей со дня ареста в Болонье 30 июня 2017 года.

В ноябре 2019-го Украина подала апелляцию. В декабре издание The New York Times написало материал, в котором сообщалось, что итальянский суд использовал фейковые материалы роSSийских и сепаратистских СМИ в деле Маркива.

В январе 2020-го Верховная Рада Украины приняла заявление по уголовному преследованию Маркива в Италии. Апелляционный суд округа Ломбардия должен был рассмотреть апелляционную жалобу весной 2020 года. Однако рассмотрение апелляции было заблокировано из-за коронавируса. Сообщалось, что апелляционный процесс начнется 29 сентября, а следующее заседание назначено на 1 октября.

В мае 2020 года группа Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз и Киевского политехнического института в рамках расследования уголовного производства Нацполицией провела в Славянске следственные эксперименты об обстоятельствах гибели итальянского фоторепортера Роккелли и роSSийского переводчика Миронова 24 мая 2014 года. Следственные действия показали, что Маркив не причастен к гибели итальянского фоторепортера.

Кроме того, у защиты Маркива есть около 20 свидетелей, которые были непосредственными свидетелями гибели Роккелли и его переводчика - россиянина Андрея Миронова - в мае 2014 году на Донбассе, что указывает на непричастность к трагедии нацгвардейца.

29 сентября в Милане состоялось первое заседание апелляционного суда, но затем оно было перенесено. Украина ожидает для Маркива оправдательного приговора.