Меджлис призвал власти Украины помочь вернуть на родину беженцев из Сирии

Чубаров заявил, что меджлис составил список из 72 человек, из которых 43 - несовершеннолетние дети от рождения до 17 лет.

Меджлис призвал власти Украины помочь вернуть на родину беженцев из Сирии
Фото: facebook/Mystetskyi Arsenal

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал власти Украины помочь вернуть на родину украинских женщин и детей из сирийского лагеря Аль-Холл.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мне кажется, что для дальнейших шагов нет политического решения. Я просто не понимаю отношения Офиса президента Украины, я говорю открыто. Я не хочу говорить банальные вещи о том, что жизнь каждого человека бесценна. Я очень аплодирую, когда мы, как государство, делаем все для того, чтобы спасти пятерых, семерых, десять человек ... Но еще раз хочу сказать: когда люди оказываются в условиях, когда их жизни угрожает опасность, мы должны быть одинаково обязанными и ответственными. Относительно беженцев в Сирии я такой ответственности со стороны Офиса президента абсолютно не вижу", - заявил Чубаров.

По его словам, на май 2019 года всего в лагере находилось около 73 тыс. человек, из них 94% - это женщины и дети. По его информации, в настоящее время в Аль-Холле находятся более 85 тыс. человек.

"По состоянию на май 2019 года мы составили список из 72 человек, из которых 43 - несовершеннолетние дети от рождения до 17 лет. Мы поняли, что эта проблема приобретает такие масштабы, что нужно срочно подключать Украинское государство. Были соответствующие обращения в государственные органы .. . Я хотел бы, чтобы украинская реальная власть, та, которая сегодня правит Украиной, осуществляет на основе Конституции, законов Украины все полномочия, чтобы она и здесь выполняла свои полномочия. Я никак не могу согласиться с тем, что когда мы спасаем граждан, мы должны их делить на сорта", - добавил Чубаров.

Напомним, в феврале Эрдоган заявил об открытии границы с Европой для сирийских беженцев.

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