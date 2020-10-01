Глава государства также добавил, что пока не может сказать, было ли это провокацией со стороны боевиков.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не связывает пожары на Луганщине с обстрелами боевиков.

Об этом глава государства сказал во время официального визита в Ровенскую область, сообщает "Украинская правда".

"Я бы с обстрелами не объединял вопрос пожаров. Зарегистрировано уголовное производство из-за этих пожаров. Это не первые пожары, которые, к сожалению, происходят на Луганщине в этом году, но мы научились справляться со всеми пожарами очень быстро, не теряя людей", - заявил Зеленский.

Президент также добавил, что пока не может сказать, было ли это провокацией со стороны боевиков.

"Была ли это провокация, или каковы были причины - я пока не могу сказать. Должны сказать профессионалы. Должны сказать правоохранители", - отметил глава государства.

Напомним, на Луганщине из-за масштабных пожаров погибли 9 человек, 15 госпитализированы. К тушению привлечена авиация.

Сегодня на Луганщину вылетела правительственная группа во главе с заместителем министра внутренних дел Сергеем Яровым.

Из-за пожаров остановил работу пункт пропуска "Станица Луганская". Огонь дошел до автодороги, началась детонация взрывных устройств.