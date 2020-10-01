В Одесской области чиновник мэрии пытался подкупить членов избиркома

За различные суммы вознаграждения он предложил члену городского избиркома не регистрировать кандидатов от конкурирующей политической силы.

В Одесской области Служба безопасности Украины разоблачила чиновника мэрии Подольска на подкупе членов избирательной комиссии в интересах одной из политических сил.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ .

"Оперативники спецслужбы установили, что организатором подкупа является начальник одного из управлений Подольского горсовета, который также является депутатом совета города. За различные суммы вознаграждения он предложил члену городского избиркома не регистрировать кандидатов от конкурирующей политической силы и обеспечить положительное голосование по лоббистским вопросам его партии", - говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба СБУ

Следствие установило, что действия депутата координировал один из руководителей Одесского облсовета. Он имеет общие бизнес-интересы в регионе с действующим народным депутатом Украины. Победа на выборах в Подольский горсовет нужной политсилы должна была способствовать "развитию" их бизнеса.

Фото: пресс-служба СБУ

Руководителя управления мэрии правоохранители задержали во время передачи члену избиркома части неправомерной выгоды.

Фото: пресс-служба СБУ

Сейчас продолжается досудебное расследование по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в июне в Луганской области провели 23 обыска по делу о подкупе избирателей. Подрядчики кандидатов в нардепы подкупали избирателей за 100 гривен.