На Донбассе с 27 июля действует полный и всеобъемлющий режим прекращения огня, однако вероятность возобновления локальных боевых действий остается.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак во время участия в заседании руководителей вооруженных сил стран Вышеградской группы, которая состоялась в Варшаве.

"На линии разграничения на Донбассе действует полный и всеобъемлющий режим прекращения огня. Его введение позволило существенно снизить огневую активность противника, однако вероятность возобновления локальных боевых действий остается", - сказал Хомчак.

Он отметил важность дальнейшей международной поддержки Украины по противодействию РоSSии и взаимодействия Украины с НАТО и Евросоюзом .

"На сегодняшний день роль и значимость таких региональных форматов сотрудничества, как Вышеградская группа, значительно возрастают. Следовательно, существует острая необходимость в углублении не только нашей коммуникации, а прежде всего практического взаимодействия. Недавно группа авторитетных европейских политиков и экспертов, комментируя агрессивные действия РоSSии, признала, что сегодня Вооруженные Силы Украины, защищая территорию Украины, выступают в роли оборонного форпоста демократических сил, который противодействует нео-имперской политике РоSSии", - отметил главнокомандующий ВСУ.

Хомчак поблагодарил страны Вышеградской группы за помощь в лечении и реабилитации раненых украинских военнослужащих, участие в мероприятиях индивидуальной и коллективной подготовки.

Напомним, бывший специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что президент РоSSии Владимир Путин "очень доволен ситуацией на Донбассе такой, какой она является сегодня".

По данным разведки Минобороны, РоSSия от начала сентября перекинула на Донбасс "Грады", 6 вагонов и 10 грузовиков с минами и боеприпасами.