Добкин: россияне на Донбассе главные, все остальные - абсолютные шестерки

"Если бы РоSSия не влезла своим носом курносым, мы бы уже и Порошенко послали бы нах...й, и всех остальных".

Оккупация Россией части Донбасса забрала у соратников Виктора Януковича надежду на реванш после Революции Достоинства. Об этом заявил экс-губернатор Харьковщины, кандидат в мэры Харькова Михаил Добкин в интервью LB.ua.

"Если бы РоSSия не влезла своим носом курносым, мы бы уже и Порошенко послали бы нах...й, и всех остальных. Они у нас не территории забрали. Они у нас забрали надежду на реванш в хорошем смысле", - отметил Михаил Добкин.

А представителей так называемой "местной власти" на оккупированных территориях он называет "шестерками".

"То, что русские там главные, а все остальные - абсолютные шестерки, кого бы они там не выставляли, Пушилины- х...илины, я это говорю и говорил не единожды", - отметил Михаил Добкин.

Он также напомнил, что находится в санкционном списке в РоSSии и нарочно попытался проехаться на мотоцикле по территории РоSSийской Федерации. Но в этом ему, напомним, отказали пограничники.