52 кандидата успешно прошли отбор на вакантные должности в Офис генпрокурора

Далее кандидатов ждет стажировка, состоящая из теоретической (первичной) и практической подготовки.

52 кандидата успешно прошли отбор на вакантные должности в Офис генпрокурора
Фото: 5.ua

По результатам собеседований 52 кандидата прошли отбор на вакантные должности в Офис генпрокурора.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

"По результатам двух этапов отбора - сдачи экзамена в форме анонимного тестирования на знание законодательства и общие способности и навыки, 204 кандидата набрали минимально допустимое или большее количество баллов. Они вошли в рейтинг, который формируется из расчета не более двух кандидатов на одну вакантную должность, опубликованную в объявлении об отборе. Они были допущены к следующему этапу - собеседованию. По результатам проведения собеседований 52 кандидата успешно прошли отбор", - говорится в сообщении.

Далее кандидатов ждет стажировка, состоящая из теоретической (первичной) и практической подготовки. Теоретическую подготовку кандидаты будут проходить на базе Тренингового центра прокуроров Украины. К практической допустят тех, кто успешно пройдет первый этап стажировки.

"После завершения практической подготовки составляется заключение о результатах ее прохождения, в котором дается оценка владению кандидатом основными навыками применения законодательства по направлениям прокурорской деятельности. Вывод об успешном прохождении стажировки направляется в кадровое подразделение органа прокуратуры для обеспечения назначения кандидата на вакантную должность прокурора в установленном порядке", - добавили в Офисе генпрокурора.

Напомним, в феврале стало известно, что на аттестацию в новую прокуратуру зарегистрировались 3 697 региональных прокуроров. Они должны пройти два тестирования и собеседование.

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