Лубкивский подтвердил предложение стать спикером делегации ТКГ

Украинский дипломат Маркиян Лубкивский подтвердил, что ему предложили стать спикером украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, и заявил, что для принятия решения ему понадобится несколько дней.

Об этом Лубкивский рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Меня спрашивают об этом каждый день, и я все еще говорю, что мне надо несколько дней, чтобы окончательно определиться. Ничего не изменилось. Я на самом деле благодарен главе украинской делегации, первому президенту Украины Леониду Кравчуку за такое предложение. Я на самом деле удивлен, что тот опыт, который я получил в свое время, работая в Союзной Республике Югославия, Республике Хорватия, может пригодиться. Но мне все еще нужно определенное время (я думаю, это недолго: день-два), чтобы принять окончательное решение", - цитирует Лубкивского Интерфакс-Украина.

30 сентября стало известно, что в украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе появится официальный спикер. Сообщалось, что эту должность займет Маркиян Лубкивский.

Лубкивский - украинский дипломат, политический и общественный деятель. В 2003-2004 годах он возглавлял пресс-службу Министерства иностранных дел. С декабря 2006 года по май 2009-го был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Хорватии (по совместительству в Боснии и Герцеговине).