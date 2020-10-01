Лубкивский подтвердил предложение стать спикером делегации ТКГ

На принятие решения дипломату понадобится несколько дней.

Лубкивский подтвердил предложение стать спикером делегации ТКГ

Украинский дипломат Маркиян Лубкивский подтвердил, что ему предложили стать спикером украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, и заявил, что для принятия решения ему понадобится несколько дней.

Об этом Лубкивский рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Меня спрашивают об этом каждый день, и я все еще говорю, что мне надо несколько дней, чтобы окончательно определиться. Ничего не изменилось. Я на самом деле благодарен главе украинской делегации, первому президенту Украины Леониду Кравчуку за такое предложение. Я на самом деле удивлен, что тот опыт, который я получил в свое время, работая в Союзной Республике Югославия, Республике Хорватия, может пригодиться. Но мне все еще нужно определенное время (я думаю, это недолго: день-два), чтобы принять окончательное решение", - цитирует Лубкивского Интерфакс-Украина.

30 сентября стало известно, что в украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе появится официальный спикер. Сообщалось, что эту должность займет Маркиян Лубкивский.

Лубкивский - украинский дипломат, политический и общественный деятель. В 2003-2004 годах он возглавлял пресс-службу Министерства иностранных дел. С декабря 2006 года по май 2009-го был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Хорватии (по совместительству в Боснии и Герцеговине).

В 2014 году стал советником главы Службы безопасности, занимался вопросами информационной политики и связей с общественностью, координировал коммуникацию СБУ со СМИ. Ушел с должности в июне 2015 после отставки главы СБУ Валентина Наливайченко.

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