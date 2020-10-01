Омбудсмен Денисова призвала суд Италии объективно исследовать материалы защиты нацгвардейца Маркива

"Мы сочувствуем тем, кто погиб, но наш Виталий здесь ни при чем".

Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова отметила, что Апелляционный суд Италии должен рассмотреть и объективно исследовать материалы дела, которые предоставила сторона защиты украинского нацгвардейца Виталия Маркива.

Об этом она заявила под стенами суда.

"Если Италия ратифицировала Конвенцию о защите прав и основных свобод человека и гражданина, то нужно выполнять эту Конвенцию. Надеюсь, что материалы, которые предоставила 29 сентября сторона защиты, будут рассмотрены и объективно исследованы", - сказала Денисова.

Она пояснила, что согласно ст.6 Конвенции, каждый имеет право на справедливый суд, чего не происходило.

"На мой взгляд, это является нарушением. Кроме того, право на эффективное средство правовой защиты - это статья 13, и она также нарушена, так как суд не в полной мере исследовал доказательства, которые предоставила украинская сторона. В частности, не давали показания свидетели стороны защиты, и сейчас это нужно сделать", - подчеркнула Денисова.

Фото: Людмила Денисова Омбудсмен с матерью Маркива на суде

Омбудсмен отметила, что Маркив не мог быть причастным к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году, потому что находился в 2 км от места убийства.

"Мы сочувствуем тем, кто погиб, но наш Виталий тут ни при чем", - сказала Денисова.

Фото: Людмила Денисова

Министр внутренних дел Арсен Аваков также отметил, что Украина требует справедливости. Об этом он написал в Instagram.

"Украина требует справедливости для своего солдата! У нас не эмоции, а аргументы и экспертизы. Я здесь для этого. Мы должны стоять за каждого нашего солдата. За каждого нашего. Тем более в таком деле, когда налицо безосновательное обвинение!

Виталий - боец, держится хорошо ... Но три года ... Делаем все, чтобы прекратить это абсурдное заключение", - написал Аваков.

Напомним, накануне Денисова, министр внутренних дел Арсен Аваков, его заместитель Антон Геращенко вместе с родителями Маркива полетели в Милан, чтобы поддержать украинца на суде.

30-летний старший сержант Национальной гвардии Украины Виталий Маркив отбывает наказание в тюрьме близ Милана после того, как в июле прошлого года суд первой инстанции приговорил его к 24 годам тюрьмы. Он находится под стражей со дня ареста в Болонье 30 июня 2017 года.

В ноябре 2019 года Украина подала апелляцию. В декабре издание The New York Times написало материал, в котором сообщалось, что итальянский суд использовал фейковые материалы роSSийских и сепаратистских СМИ в деле Маркива.

В январе 2020 года Верховная Рада Украины приняла заявление по уголовному преследованию Маркива в Италии. Апелляционный суд округа Ломбардия должен был рассмотреть апелляционную жалобу весной 2020 года. Однако рассмотрение апелляции было заблокировано из-за коронавируса. Сообщалось, что апелляционный процесс начнется 29 сентября, а следующее заседание назначено на 1 октября.

В мае 2020 года группа Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз и Киевского политехнического института в рамках расследования уголовного производства Нацполицией провела в Славянске следственные эксперименты об обстоятельствах гибели итальянского фоторепортера Роккелли и роSSийского переводчика Миронова 24 мая 2014 года. Следственные действия показали, что Маркив не имеет отношения к гибели итальянского фоторепортера.

Кроме того, у защиты Маркива есть около 20 свидетелей, которые были непосредственными свидетелями гибели Роккелли и его переводчика - россиянина Андрея Миронова - в мае 2014 года на Донбассе, что указывает на непричастность к трагедии нацгвардейца.

29 сентября в Милане состоялось первое заседание апелляционного суда, но затем оно было перенесено. Украина ожидает для Маркива оправдательного приговора.