Добкин: здесь мы - политики, а в РоSSии мы - г...вно, коллаборанты

Политик рассказал, почему не сбежал в РФ, как ряд его соратников.

Бывший губернатор Харьковской области и член Партии регионов, действующий кандидат в мэры Харькова Михаил Добкин не собирался после Революции Достоинства переезжать в РоSSию. Об этом он рассказал в интервью LB.ua.

"Какая РоSSия? Что мне там делать!? Я прошел через свой коридор ада, но сегодня мы здесь - политики, а там мы - г...вно, коллаборанты", - отметил Добкин.

При этом он рассказал, что после харьковского съезда (где собирались депутаты всех уровней юго-восточных областей и Крыма - ред.) 22 февраля 2014 года он ездил в Белгород, но чтобы увидеться с семьей, которую вывез туда чуть раньше.

"Я поехал к семье. Я дружил с мэром Белгорода Василием Потрясаевым и первое, что сделал - попросил его временно приютить мою семью. Я переночевал с ними и договорился с Геной встретиться на границе. Полночи говорил с женой и понял, что если сейчас не вернусь (в Украину - ред.), то уже никогда не вернусь", - рассказал Добкин.

"Да. Я не суперпатриот, но не понимал, как жить без Украины - слишком многое с ней связывало. Да и не хотелось бежать, как Виктор Федорович", - отметил политик.