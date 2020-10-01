Добкин: здесь мы - политики, а в РоSSии мы - г...вно, коллаборанты

Политик рассказал, почему не сбежал в РФ, как ряд его соратников.

Добкин: здесь мы - политики, а в РоSSии мы - г...вно, коллаборанты
Фото: Макс Требухов

Бывший губернатор Харьковской области и член Партии регионов, действующий кандидат в мэры Харькова Михаил Добкин не собирался после Революции Достоинства переезжать в РоSSию. Об этом он рассказал в интервью LB.ua.

"Какая РоSSия? Что мне там делать!? Я прошел через свой коридор ада, но сегодня мы здесь - политики, а там мы - г...вно, коллаборанты", - отметил Добкин.

При этом он рассказал, что после харьковского съезда (где собирались депутаты всех уровней юго-восточных областей и Крыма - ред.) 22 февраля 2014 года он ездил в Белгород, но чтобы увидеться с семьей, которую вывез туда чуть раньше.

"Я поехал к семье. Я дружил с мэром Белгорода Василием Потрясаевым и первое, что сделал - попросил его временно приютить мою семью. Я переночевал с ними и договорился с Геной встретиться на границе. Полночи говорил с женой и понял, что если сейчас не вернусь (в Украину - ред.), то уже никогда не вернусь", - рассказал Добкин.

"Да. Я не суперпатриот, но не понимал, как жить без Украины - слишком многое с ней связывало. Да и не хотелось бежать, как Виктор Федорович", - отметил политик.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
У Зеленского объяснили, что Украина не перекрывала для Крыма русло ДнепраУ Зеленского объяснили, что Украина не перекрывала для Крыма русло Днепра
Генсек ООН считает, что мир не выдержал испытания пандемиейГенсек ООН считает, что мир не выдержал испытания пандемией
СБУ разоблачила в Северодонецке боевика "ЛНР"СБУ разоблачила в Северодонецке боевика "ЛНР"
Аваков: Фокин - мерзавец. Немедленно гнать, как минимум, снова на пенсиюАваков: Фокин - мерзавец. Немедленно гнать, как минимум, снова на пенсию
Офис президента о заявлениях Фокина: нельзя путать официальное с личнымОфис президента о заявлениях Фокина: нельзя путать официальное с личным
Блок рекламы


Похожие новости
Добкин: на меня и Кернеса покушались в тот же деньДобкин: на меня и Кернеса покушались в тот же день
СБУ пресекла попытку информационной диверсии РоSSии перед местными выборамиСБУ пресекла попытку информационной диверсии РоSSии перед местными выборами
"Очередное сезонное обострение": МИД отреагировал на идею РоSSии сделать Крым площадкой для переговоров по Карабаху"Очередное сезонное обострение": МИД отреагировал на идею РоSSии сделать Крым площадкой для переговоров по Карабаху
В Госдуме РоSSии предложили оккупированный Крым как "площадку для переговоров" по КарабахуВ Госдуме РоSSии предложили оккупированный Крым как "площадку для переговоров" по Карабаху
В Минсоцполитики подсчитали, сколько украинцев получили компенсацию "пакета малыша"В Минсоцполитики подсчитали, сколько украинцев получили компенсацию "пакета малыша"
ЕС готовит расширение санкций против РоSSии из-за Украины - СМИЕС готовит расширение санкций против РоSSии из-за Украины - СМИ
Американские сенаторы подготовили законопроект о санкциях против РоSSии за отравление НавальногоАмериканские сенаторы подготовили законопроект о санкциях против РоSSии за отравление Навального
Добкин идет самовыдвиженцем на выборы мэра ХарьковаДобкин идет самовыдвиженцем на выборы мэра Харькова
На учениях в РоSSии упал истребитель Су-30На учениях в РоSSии упал истребитель Су-30
На админгранице с Крымом задержали гражданку РоSSии, которая выдавала себя за украинкуНа админгранице с Крымом задержали гражданку РоSSии, которая выдавала себя за украинку
Последние новости
Подгружаем последние новости