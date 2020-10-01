Добкин: на меня и Кернеса покушались в тот же день

Кандидат в мэры Харькова Михаил Добкин рассказал, что на него было совершено покушение в тот же день (28 апреля 2014 г.- ред.), что и на действующего мэра Харькова Геннадия Кернеса. Об этом он рассказал в интервью LB.ua.

"На нас в один и тот же день было покушение. На меня - в Херсоне, на него в Харькове. Просто мне удалось бежать", - отметил Добкин и рассказал детали.

…28 апреля мы прилетаем в Херсон, со мной госохрана, Гелетей дал. Два человека в самолете и четыре - передовая группа. Касаемся, значит, колесами земли, связываемся с передовой группой, ни один из четырех трубку не берет. Набираю бывшего губернатора, который меня должен был встречать. Уже не губернатор, но Януковича человек, в партии нашей был. Он берет трубку с криками: “Миша, валите отсюда, нам всем п...здец!”. И пропадает связь. Мы в шоке. Медленно едем по взлетке, в это время от аэропорта отъезжает две машины - одна едет вперед, другая сзади, и бежит куча людей. Человек 100.

Прямо к нам, из аэродромного комплекса. Мы в иллюминаторе видим, что они от нас в метрах 300. Первыми сориентировались охранники Януковича, говорят - взлетаем. Пилотам нужно развернуться, мол, как садимся, так и взлетаем - против ветра. Мы начинаем разворачиваться и нам перегораживают полосу автобусом. Нас, честно говоря, спасли два мужика. Увидел бы их, бутылку бы поставил. И не одну. К этим чертям вылетает служба «АэроРуха» на каком–то «ланосе» с мигалкой. Из него выходят два взрослых здоровых мужика, и мы видим, как они начинают объяснять, что здесь на полосе нельзя находиться, мол – разворачивайтесь, уезжайте. Их повалили на землю, начали бить. Отвлеклись, короче, на них и мы начинаем взлетать. И тут я вижу, что автобусом перегородили взлетную полосу. Кричу пилотам: “Мы успеем взлететь?” Они: “Успеем, только чуть некомфортно”. Мы разгоняемся до автобуса и пролетаем над его крышей, как ракета. Самолет маленький, ему разбег большой не нужен. До Харькова час лететь. Мы выпили за полет две бутылки коньяка", - рассказал политик.

А за несколько часов, по его словам, было совершено покушение на Геннадия Кернеса.

"В 7 утра я улетел из Харькова, в 10 вернулся. На 11 назначил пресс-конференцию. Звоню Гене, чтобы об этом рассказать. Он говорит: “Перенеси, пожалуйста, пресс-конференцию на 12. Я в 11 не успею, у меня тренировка”. Я переношу на час. Приезжаю домой, садимся за стол, отрезаю кусок колбасы и хлеба на кухне, меня набирает мой охранник и говорит: “Михаил Маркович, позвонили охранники Геннадия Адольфовича, его ранили, сейчас везут в больницу мимо нас, попросили, чтобы мы поехали с ними”. Это случилось в 500 метрах от моего дома", - отметил Добкин.

Напомним, снайпер выстрелил в действующего мэра, когда тот был на утренней пробежке. Пуля повредила ряд внутренних органов и спинной мозг. Сейчас из-за осложнений старых травм на фоне заболевания коронавирусом Геннадий Кернес проходит лечение в немецкой клинике "Шарите".