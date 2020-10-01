РоSSиянин пытался провезти в Украину два автомата в детских игрушках

Мужчина задержан, решается вопрос сообщения ему о подозрении.

В Закарпатской области сотрудники Службы безопасности задержали гражданина РоSSийской Федерации, который пытался ввезти в Украину огнестрельное оружие.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ .

"Во время прохождения таможенного контроля в микроавтобусе среди личных вещей гражданина правоохранители обнаружили два пистолета-пулемета марки CZ SCORPION EVO 3S1 9x21. Во избежание разоблачения иностранец скрыл оружие в детских игрушках", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали мужчину согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса.

Решается вопрос сообщения задержанному о подозрении.

Фото: ssu.gov.ua

Напомним, ранее правоохранители разоблачили двух жителей Одесской области, которые наладили схему сбыта огнестрельного оружия по почте в различные регионы страны.