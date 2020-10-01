Кабмин поддержал законопроекты о введении в Украине классического суда присяжных

Проект предусматривает постепенное введение суда присяжных, которое будет начинаться с дел о преступлениях, за совершение которых предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Кабмин поддержал законопроекты о введении в Украине классического суда присяжных
Фото: LB.ua

Кабинет министров Украины одобрил проекты законов, согласно которым в Украине вводится суд присяжных.

Об этом сообщила пресс-служба правительства.

"Для введения в Украине эффективного суда присяжных необходимо внести ряд законодательных изменений, которые, в частности, должны упростить процесс формирования списка присяжных и усовершенствовать порядок привлечения граждан Украины к участию в осуществлении правосудия. Кроме того, требует пересмотра порядок рассмотрения уголовных производств коллегиально судом и судом присяжных относительно преступлений, за совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 10 лет и пожизненного лишения свободы, разграничение функций присяжных и профессиональных судей, а также обеспечение рассмотрения таких дел в разумные сроки", - говорится в сообщении.

Согласно законопроектам, предусматривается упрощение порядка формирования списков присяжных и уменьшение минимального возраста присяжного с 30 до 25 лет.

Также документами предложены законодательные изменения относительно усовершенствования порядка рассмотрения уголовных производств коллегиально судом и судом присяжных в отношении преступлений, за совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 10 лет и пожизненного лишения свободы, разграничение функций присяжных и профессиональных судей, а также обеспечение рассмотрения таких дел в разумные сроки.

"На рассмотрение судом присяжных предлагаем выносить дела из категории особо тяжких преступлений, за совершение которых предусмотрено наказание свыше 10 лет, как имеющие высокий уровень общественной опасности. Ведь введение рассмотрения дел судом присяжных в отношении всех тяжких уголовных преступлений пока преждевременно - внедрение такой модели судопроизводства должно происходить постепенно, что позволит создать действенный механизм осуществления правосудия", - пояснил министр юстиции Денис Малюська.

Проект предусматривает постепенное введение суда присяжных, которое будет начинаться с дел о преступлениях, за совершение которых предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы. На суд присяжных возложат решение вопросов о виновности или невиновности обвиняемого. Решение о виновности считается принятым, если за него проголосовали 5 из 7 присяжных.

Напомним, в июне 2019 года у Зеленского заявили, что намерены провести ревизию судебной реформы.

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