ВАКС отстранил Холоднюка от должности главы судебной администрации

Его подозревают во вмешательстве в деятельность Высшей квалификационной комиссии Украины.

ВАКС отстранил Холоднюка от должности главы судебной администрации
Фото: Макс Требухов

Высший антикоррупционный суд отстранил на два месяца Зеновия Холоднюка от должности главы Государственной судебной администрации.

Решение объявила следственный судья ВАКС Оксана Олейник, трансляция заседания велась в YouTube.

"Отстранить подозреваемого Холоднюка от должности главы Государственной судебной администрации Украины на два месяца до 1 декабря 2020 года", - сказала судья.

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревают Холоднюка в причастности к преступной организации, созданной главой Окружного административного суда города Киева Павлом Волком.

Детектив НАБУ и прокуроры САП просили суд отстранить Холоднюка от должности, поскольку он может ее использовать для препятствования следствию, влияния на свидетелей или уничтожения вещей и документов, необходимых следствию. В частности, прокурор привел пример, как глава ГСА инициировал проведение аудиторской проверки деятельности Черниговского апелляционного суда, который предоставлял разрешение на прослушивание кабинета главы ОАСК.

Детектив напомнил, что юридический отдел Госсудебной администрации подал Холоднюку докладную записку о том, что якобы срок полномочий члена Высшей квалификационной комиссии Украины составляет четыре года. Этот юротдел является подконтрольным голове ГСА, и будто бы на основании этой записки он заменил члена ВККС по своей квоте.

Прокурор Олег Макар также напомнил, что Холоднюка подозревают в том, что он заблокировал проведение конкурса на должность главы ГСА, в котором он не смог принять участие из-за незнания английского языка. По словам прокурора, вместо этого глава ГСА назначил по своей квоте членом Высшей квалификационной комиссии Украины подконтрольное руководителю ОАСК лицо, освободив Станислава Щотку.

Ранее НАБУ уже пыталось устранить Холоднюка с должности, но тогда ВАКС вернул ходатайство.

Напомним, в июле прошлого года директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Холоднюк и омбудсмен Людмила Денисова назначали и увольняли членов Высшей квалификационной комиссии судей по требованию главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка. По словам Сытника, в результате вмешательства Вовка вместо Татьяны Весельской в ВККСУ попал скандальный судья Николай Сирош, вместо Станислава Щотки - Сергей Остапец, а Андрея Козлова уволили, никем не заменив.

17 июля 2020 года было сообщено о подозрении 12 лицам, в том числе главе ГСА и главе ОАСК. По версии следствия, подозреваемые имели целью захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины, Высшим советом правосудия, создание искусственных препятствий в их работе, а также вмешательство в деятельность государственных деятелей.

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