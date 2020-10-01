Правительственная группа вылетела в Луганскую область, где бушуют лесные пожары

Из резервного фонда госбюджета будут выделены средства для помощи пострадавшим и ликвидации последствий.

Правительственная группа во главе с заместителем министра внутренних дел Сергеем Яровым вылетела на место пожаров в Луганской области.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В состав группы также вошли глава ГСЧС Николай Чечеткин, командующий Нацгвардии Николай Балан, глава Государственного агентства лесных ресурсов (Гослесагентства) Василий Кузевич и первый заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ростислав Замлинский.

Как сообщалось, с 30 сентября спасатели, полицейские, военнослужащие и лесничие тушат пожары и эвакуируют людей на Луганщине.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство выделит средства из резервного фонда государственного бюджета для помощи пострадавшим и ликвидации последствий пожаров. Сумма ущерба устанавливается.

"Ожидаем оперативных расчетов от Луганской областной военно-гражданской администрации и ГСЧС. Сейчас важно как можно быстрее помочь людям", - отметил он.

Также, по словам премьера, ситуацию с тушением пожаров на Луганщине сегодня рассмотрит комиссия ТЭБ и ЧС.

Напомним, по состоянию на утро 1 октября в результате масштабных пожаров в Луганской области погибли четыре человека, еще трое пострадавших были госпитализированы. За минувшие сутки площадь пожара за сутки увеличилось на 10 тыс. га, в огненном кольце оказались 11 поселков.

2 сентября на Донбассе начались масштабные лесные пожары. Огонь охватил около 15 гектаров леса. Вечером площадь возгорания составляла уже 400 гектаров, из них 100 гектаров - верховой пожар. Президент Владимир Зеленский собрал срочное совещание. К тушению огня привлекли подразделения ГСЧС, "Укрзализныци", а также подразделения Вооруженных сил. В связи с приближением огня к путям временно закрыли для движения поездов перегон Двуречная - Молчаново на Харьковщине.

3 сентября стало известно, что во время ликвидации пожара погиб старшина Артем Бондаренко, которого считали без вести пропавшим.

4 сентября на Луганщине возник новый очаг возгорания. 6 сентября поступила информация, что двое военных, пропавших во время тушения пожара в Луганской области, подорвались на минном поле противника. 7 сентября спасателям удалось ликвидировать лесные пожары в двух районах Луганщины.

Командование ООС считает, что причиной пожаров является умышленный поджог.