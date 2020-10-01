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2020-10-01
Мэр Чернигова Атрошенко заболел COVID-19
О состоянии своего здоровья он не сообщил.
Владислав Атрошенко
Мэр Чернигова Владислав Атрошенко заразился коронавирусом.
Об этом он сообщил в фейсбуке.
"Уважаемые черниговцы, должен сообщить вам, что заболел коронавирусом. Желаю всем вам здоровья. Берегите себя и своих близких!" - написал Атрошенко.
О состоянии своего здоровья он не сообщил.
В Украине по состоянию на утро 1 октября зафиксировано новое рекордное количество случаев коронавируса - 4069 за сутки.
Напомним, в октябре Верховная Рада Украины будет заседать только один день из-за вспышки коронавируса среди депутатов.