Мэр Чернигова Атрошенко заболел COVID-19

О состоянии своего здоровья он не сообщил.

Мэр Чернигова Атрошенко заболел COVID-19
Владислав Атрошенко

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко заразился коронавирусом.

Об этом он сообщил в фейсбуке.

"Уважаемые черниговцы, должен сообщить вам, что заболел коронавирусом. Желаю всем вам здоровья. Берегите себя и своих близких!" - написал Атрошенко.

О состоянии своего здоровья он не сообщил.

В Украине по состоянию на утро 1 октября зафиксировано новое рекордное количество случаев коронавируса - 4069 за сутки.

Напомним, в октябре Верховная Рада Украины будет заседать только один день из-за вспышки коронавируса среди депутатов.

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