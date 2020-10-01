Мэр Чернигова Атрошенко заболел COVID-19

О состоянии своего здоровья он не сообщил.

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко заразился коронавирусом.

Об этом он сообщил в фейсбуке.

"Уважаемые черниговцы, должен сообщить вам, что заболел коронавирусом. Желаю всем вам здоровья. Берегите себя и своих близких!" - написал Атрошенко.

О состоянии своего здоровья он не сообщил.

В Украине по состоянию на утро 1 октября зафиксировано новое рекордное количество случаев коронавируса - 4069 за сутки.

Напомним, в октябре Верховная Рада Украины будет заседать только один день из-за вспышки коронавируса среди депутатов.