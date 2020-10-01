Навальный заявил, что за его отравлением стоит Путин

РоSSийский оппозиционер Алексей Навальный заявил, что за его отравлением веществом "Новичок" стоит президент РоSSии Владимир Путин.

Об этом он заявил в интервью еженедельнику Der Spiegel, передает Deutsche Welle.

"Я утверждаю, что за этим преступлением стоит Путин, и у меня нет других версий случившегося", - сказал он.

Навальный отметил, что он не испытывает страха и намерен вернуться в РоSSию.

"Моя задача теперь - оставаться бесстрашным. И у меня нет страха!" - сказал он. Вспоминая о моменте отравления, Навальный рассказал: "Ты не чувствуешь никакой боли, но знаешь, что умираешь".

Глава фонда Cinema for Peace Яка Бизиля, который организовал перевозку Навального на лечение в Германию, высказал мнение, что оппозиционеру потребуется еще не менее одного месяца на восстановление после отравления.

Покушение на жизнь Навального станет одной из тем саммита ЕС в Брюсселе. Ожидается, что участники этой встречи примут специальное заявление, в котором осудят попытку покушения и будут требовать от власти РоSSии тщательного расследования.

Напомним, Навальный потерял сознание 22 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске оппозиционера госпитализировали. 22 августа его доставили для лечения в Берлин. 19 суток политик находился в искусственной коме.10 сентября стало известно, что Навальный полностью пришел в себя. Врачи ожидают, что физически он сможет восстановиться на 90%.

Эксперты спецлаборатории вооруженных сил Германии по просьбе берлинской клиники "Шарите" провели токсикологический анализ и обнаружили, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом группы "Новичок". Позже к аналогичным выводам независимо друг от друга пришли лаборатории в Швеции и Франции. Москва отрицает все обвинения.

Канцлер Германии Ангела Меркель не исключает введения санкций против роSSийского газопровода "Северный поток-2", который должен транспортировать газ в Германию, из-за возможной причастности Кремля к отравлению Навального.