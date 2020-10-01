У Зеленского требуют установить причины распространения огня на Луганщине

В Офисе президента Владимира Зеленского отреагировали на пожары в Луганской области и требуют установить причины такого масштабного распространения огня.

Об этом сообщается на сайте ОП.

"Выражаем благодарность нашим спасателям, военным и всем, кто вовлечен в укрощение пожаров на Луганщине и к спасению людей. За прошедшие сутки в регионе зафиксировано более 100 очагов огня. Из-за сильного порывистого ветра пожары быстро распространялись. Уже удалось потушить десятки очагов возгорания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на утро сил и средств для ликвидации пожаров хватает. Осуществлялись необходимые меры для эвакуации людей. К сожалению, есть погибшие и госпитализированные с отравлением угарным газом.

"Нужно четко установить причины такого масштабного распространения огня. Приняли к сведению сообщение Генерального прокурора Ирины Венедиктовой по уголовным производствам, начатым по факту пожаров. Учитываем также информацию о провокационных обстрелах, которые могли осуществляться с временно оккупированной территории нашего государства незаконными вооруженными формированиями и могли повлечь за собой по крайней мере часть из этих пожаров в таких погодных условиях, которые наблюдаются в эти дни на линии разграничения", - отметили в ОП.

Офис президента призвал чиновников быстро оказать помощь всем пострадавшим, "без лишней бюрократии и в достаточном объеме".

Кроме того, предлагается увеличить расходы на сектор обороны и безопасности.

"Обращаем внимание народных депутатов Украины на необходимость при обсуждении и утверждении проекта государственного бюджета Украины на следующий год учесть потребность в увеличении расходов на сектор обороны и безопасности государства. Правительство предложило такое увеличение. В частности, дополнительные средства планируется направить для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Работники именно этой службы занимаются спасением людей. Призывы к экономии за счет, среди прочего, наших спасателей, а вместе с ними - и всего сектора безопасности, которые уже неоднократно звучали в парламенте, расцениваем как особо безответственные и циничные, которые могут только навредить государству", - отмечается в сообщении.

Напомним, по состоянию на утро 1 октября, в результате масштабных пожаров в Луганской области погибли четыре человека, еще трое пострадавших были госпитализированы.