За минувшие сутки зафиксировано 11 нарушений режима тишины на Донбассе со стороны оккупантов

Один украинский военнослужащий получил осколочное ранение.

За минувшие сутки зафиксировано 11 нарушений режима тишины на Донбассе со стороны оккупантов
Фото: Макс Левин

За прошедшие сутки, 30 сентября, на Донбассе зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики открывали огонь из стрелкового оружия вблизи Авдеевки, а из автоматического станкового гранатомета - около Новотроицкого.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", у Новоалександровки, противник провоцировал военных из стрелкового оружия, на участке вблизи Золотого трижды вел огонь из стрелкового оружия и подствольного гранатомета, а неподалеку Хутора Вольный дважды в вечернее время применил ручной противотанковый гранатомет и стрелковое оружие . Кроме того, в районах населенных пунктов Зайцево, Мироновский, Новотошковское оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем.

В результате вражеского выстрела из подствольного гранатомета один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Его доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное.

С начала текущих суток, 1 октября, на участках ответственности украинских защитников зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня - боевики открывали огонь вблизи Станицы Луганской из автоматического станкового гранатомета.

Военнослужащие вместе со спасателями ГСЧС и работниками лесных хозяйств продолжают локализовать пожары, вызванные накануне враждебными вооруженными провокациями с применением трассирующих пуль. Общая площадь возгорания составляет более 85 гектаров.

Решением командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Владимира Кравченко к ликвидации пожаров на Луганщине было привлечено 450 военнослужащих и выделено более 10 единиц тяжелой инженерной и спецтехники. На текущий момент уже удалось локализовать пожары в районе населенных пунктов Подлесное, Артема, Болотенное и Северодонецк.

Борьба с огненной стихией продолжается вблизи населенных пунктов Новоалександровка и Кряковка. На участках между населенными пунктами Половинкино - Байдовка и Артема - Малиновое - Песчаное военнослужащие Вооруженных Сил Украины вместе с представителями ГСЧС отрезают пути распространения огня к домам местных жителей.

Впрочем, из-за сильного порывистого ветра огонь добрался до жилья мирных жителей. В населенных пунктах Трехизбенка, Кряковка и Муратово огнем уничтожены десятки жилых домов и хозяйственных построек. Учитывая обстоятельства, проведена эвакуация местных жителей.

Напомним, РоSSия пытается блокировать работу Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. 30 сентября состоялось очередное заседание ТКГ. Обсуждение процедурных вопросов продолжалось около четырех часов, однако это не позволило сразу перейти к рассмотрению вопросов повестки дня заседания. Глава делегации Украины Леонид Кравчук призвал уполномоченного представителя РоSSийской Федерации Бориса Грызлова "не блокировать переговорный процесс и сосредоточиться на вопросах, в решении которых заинтересованы граждане Украины".

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