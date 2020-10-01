Действующего мэра Умани Цебрия зарегистрировали кандидатом в мэры

Центральная избирательная комиссия отменила решение Уманскоой ТИК и обязала повторно рассмотреть его документы.

Действующего мэра Умани Цебрия зарегистрировали кандидатом в мэры
Фото: facebook/Олександр Цебрій

30 сентября Уманская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала действующего мэра Александра Цебрия кандидатом в мэры на выборах 25 октября.

Об этом сообщается на сайте партии "Пропозиция".

"В последние дни внимание жителей Умани и всей Украины было приковано к городу Умани, к событиям, которые происходили в Уманской ТИК, к организации беззакония и действий, которые совершаются членами комиссии. Пренебрегая нормами действующего законодательства, не обращая внимания на Конституцию, где четко прописано, что каждый имеет право избирать и быть избранным, они принимали решения, руководствуясь "телефонным правом", - сказал Цебрий в своем видеообращении.

Он отметил, что ТИК пришлось изменить свое решение благодаря широкой огласке.

"Мы обратились в ЦИК с жалобой. Центральная избирательная комиссия отменила решение Уманской ТИК и обязала повторно рассмотреть мои документы. Полчаса назад ТИК таки проголосовала за то, чтобы включить меня в гонку. Я хочу поблагодарить жителей Умани, которые меня поддерживали, и партию "Пропозиция"- вместе у нас есть возможность отстоять свои права", - сказал Цебрий.

Напомним, 25 сентября Цебрий сообщил, что ему отказали в регистрации на должность городского головы, зато в списке кандидатов появились два его полных тезки. В ЦИК объяснили отказ в регистрации неточностями в документах.

Александр Цебрий возглавляет Умань фактически с 2014 года (до 2015-го в должности и.о. городского головы). В августе он выступил против приезда хасидов на празднование Рош ха-Шана в Умани. Цебрий публично потребовал ограничить въезд паломников и даже ночевал под Офисом президента, требуя встречи с президентом.

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