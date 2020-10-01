СБУ обнаружила попытку вербовки оккупантами украинских чиновников

Оккупанты пытались заставить женщину склонить к сотрудничеству своего мужа, сотрудника Нацполиции, у которого есть доступ к государственной тайне.

Оперативники Службы безопасности Украины установили попытку контролируемых роSSийскими спецслужбами террористов склонить к государственной измене сотрудницу Луганской ОГА.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ .

"Боевики задержали женщину на КПВВ "Станица Луганская" во время посещения родственников. Для склонения к конфиденциальному сотрудничеству они прибегли к привычным методам убеждения: угрозам жизни и здоровью родных, шантажу. Представителей "МГБ" интересовала информация о работе администрации, персональные данные руководства и сотрудников, пароли доступа к электронной почте и т.д.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты пытались заставить женщину склонить к сотрудничеству своего мужа, сотрудника Нацполиции, у которого есть доступ к государственной тайне.

"Под давлением женщина подписала соглашение о конфиденциальном сотрудничестве. Ей были предоставлены дополнительные инструкции и отработаны каналы конспиративной связи. После приезда на контролируемую украинскими властями территорию сотрудница администрации начала получали электронные письма с угрозами и требованиями выйти на связь", - говорится в сообщении.

По данным СБУ , женщина не планировала сотрудничать с оккупантами. Она сообщила о попытках вербовки и поставленных перед ней задачах. После проверки показаний ее освободили от уголовной ответственности, сообщили в СБУ .