В посольстве США отреагировали на гибель своей сотрудницы в Киеве

Американские чиновники сотрудничают с украинскими правоохранителями для расследования дела.

В посольстве США отреагировали на гибель своей сотрудницы в Киеве
Фото: Сергей Нужненко

Должностные лица посольства США в Украине работают с органами власти для установления обстоятельств смерти сотрудницы американского дипломатического представительства в Киеве.

Об этом говорится в заявлении посольства США в Украине.

"С невыразимой печалью сообщаем о смерти американки из коллектива Посольства США в Украине. Сейчас чиновники Посольства США в Киеве работают с органами власти для установления обстоятельств смерти", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве сегодня в бессознательном состоянии нашли сотрудницу посольства США с травмой головы. Она находилась на ул. Толбухина возле путей городской электрички. Позже женщина скончалась в больнице.

Полиция расследует ее смерть как умышленное убийство и разыскивает одного подозреваемого, однако не исключает, что это был несчастный случай - женщина, когда ее нашли, была в спортивной одежде и в наушниках.

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