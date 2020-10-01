НАБУ начало расследование по факту незаконного штурма следователями ГБР Музея Гончара, - адвокат Порошенко

Национальное антикоррупционное бюро Украины начало досудебное расследование по факту незаконного штурма и обыска следователями ГБР Музея Гончара. Об этом сообщил адвокат пятого Президента Петра Порошенко Игорь Головань. Он обнародовал на своей странице в Facebook соответствующее сообщение НАБУ и выписку из ЕРДР.

«Заставляем расследовать противоправные действия следователей ГБР и прокуроров, совершенные во время позорного штурма Национального центра народной культуры «Музей Ивана Гончара», - написал Головань.

«Национальное антикоррупционное бюро Украины во исполнение постановления Высшего антикоррупционного суда начало досудебное расследование по факту осуществления следователями ГБР в музее незаконного обыска. Факт обыска и незаконности его осуществления установлен Киевским апелляционным судом», - напомнил адвокат Порошенко.

Как известно, 26 мая спецназ ГБР штурмом ворвался в Музей Ивана Гончара, где раньше пятый президент представил картины из семейной коллекции. Силовики повредили имущество музея и похитили таможенные декларации. Обыск следователями ГБР Музея Гончара был признан незаконным в судебном порядке.