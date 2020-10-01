Верховный Суд впервые отменил решение Высшего антикоррупционного суда

Верховный Суд закрыл производство Высшего антикоррупционного суда по делу экс-главы райгосадминистрации Одесской области из-за отсутствия состава коррупционного правонарушения.

Об этом сообщила пресс-служба Верховного Суда.

"30 сентября 2020 года коллегия судей Третьей судебной палаты ККС ВС впервые пересмотрела по сути уголовное производство после Апелляционной палаты ВАКС. По результатам рассмотрения ККС ВС отменил судебное решение ВАКС и назначил новое апелляционное рассмотрение", - говорится в сообщении.

Суд удовлетворил кассационную жалобу прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры на решение Апелляционной палаты ВАКС от 11 февраля 2020 года, которым был отменен приговор Киевского районного суда города Одессы от 18 марта 2019 года о признании экс-главы РГА виновным в завладении денежными средствами (ч.2 ст.191 УК Украина). Отмечается, что производство по делу закрыто в связи с отсутствием в действиях лица состава уголовного преступления (п.2 ч.1 ст.284 УПК).

Напомним, 11 февраля Киевский райсуд Одессы установил, что бывший председатель РГА в конце 2016 года, злоупотребляя своим служебным положением, завладел более 65 тыс. гривень бюджетных средств. Согласно сообщению, обвиняемый подготовил и подписал письмо на имя тогдашнего главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили для получения согласования на установку ему надбавки за интенсивность труда и выполнение особо важной работы. Впоследствии он, чтобы скрыть свои намерения, устно обратился к заместителю председателя ОГА с просьбой поставить "промежуточную" резолюцию в указанном письме.

Мужчину признали виновным по статье 191 Уголовного производства Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Ему назначили три года лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на три года. Это был первый обвинительный приговор с лишением свободы в производстве под руководством САП.

В июне этого года

ВАКС вынес первый приговор с заключением и приговорил депутата Киевсовета Александра Мефодия к пяти годам лишения свободы.