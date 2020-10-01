Аваков и Геращенко поехали в Милан, чтобы поддержать нацгвардейца Маркива в суде

Министр внутренних дел Арсен Аваков и его заместитель Антон Геращенко поехали в Милан, чтобы поддержать на суде бойца Национальной гвардии Виталия Маркива.

"В Милане с мамой Виталия Маркива Оксаной Максимчук и нашей командой готовимся к завтрашнему заседанию по апелляции по делу гвардейца. Суд должен решить, приобщать ли материалы украинской стороны к делу! Ждем справедливого решения", - написал Аваков в Twitter .

Геращенко, в свою очередь, добавил, что Украина должна бороться за каждого своего защитника".

"И мы делаем это вместе!" - написал он в своем микроблоге.

Напомним, суд присяжных по делу Маркива продолжит рассмотрение апелляции 1 октября. На нем будет вынесено решение, приобщать ли новые доказательства и привлекать ли новых свидетелей, которых предлагает Украина. Затем начнутся судебные дебаты.

30-летний старший сержант Национальной гвардии Украины Виталий Маркив отбывает наказание в тюрьме близ Милана после того, как в июле прошлого года суд первой инстанции приговорил его к 24 годам заключения. Он находится под стражей со дня ареста в Болонье 30 июня 2017 года.

В ноябре 2019 года Украина подала апелляцию по делу Маркива. В декабре издание The New York Times опубликовало материал, в котором сообщалось, что итальянский суд использовал фейковые материалы роSSийских и сепаратистских СМИ в деле Маркива.

В январе 2020-го Верховная Рада Украины приняла заявление об уголовном преследовании Маркива в Италии. Апелляционный суд округа Ломбардия должен был рассмотреть апелляционную жалобу весной 2020 года. Однако рассмотрение апелляции было заблокировано из-за коронавируса. Сообщалось, что апелляционный процесс начнется 29 сентября, а следующее заседание назначено на 1 октября.

В мае 2020 года группа Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз и Киевского политехнического института в рамках расследования уголовного производства Нацполицией провела в Славянске следственные эксперименты об обстоятельствах гибели итальянского фоторепортера Роккелли и роSSийского переводчика Миронова 24 мая 2014-го. Следственные действия показали, что Маркив не имеет отношения к гибели итальянского фоторепортера.

Кроме того, защита Маркива имеет около 20 свидетелей, которые были непосредственными очевидцами гибели Роккелли и его переводчика - россиянина Андрея Миронова - в мае 2014 года на Донбассе, что указывает на непричастность к трагедии нацгвардейца.

29 сентября в Милане состоялось первое заседание апелляционного суда, но затем оно было перенесено.

Украина ожидает для Маркива оправдательного приговора.