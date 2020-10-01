Аваков и Геращенко поехали в Милан, чтобы поддержать нацгвардейца Маркива в суде

Заседание состоится 1 октября.

Аваков и Геращенко поехали в Милан, чтобы поддержать нацгвардейца Маркива в суде
Фото: #twitter#.com/AvakovArsen

Министр внутренних дел Арсен Аваков и его заместитель Антон Геращенко поехали в Милан, чтобы поддержать на суде бойца Национальной гвардии Виталия Маркива.

"В Милане с мамой Виталия Маркива Оксаной Максимчук и нашей командой готовимся к завтрашнему заседанию по апелляции по делу гвардейца. Суд должен решить, приобщать ли материалы украинской стороны к делу! Ждем справедливого решения", - написал Аваков в Twitter.

Геращенко, в свою очередь, добавил, что Украина должна бороться за каждого своего защитника".

"И мы делаем это вместе!" - написал он в своем микроблоге.

Напомним, суд присяжных по делу Маркива продолжит рассмотрение апелляции 1 октября. На нем будет вынесено решение, приобщать ли новые доказательства и привлекать ли новых свидетелей, которых предлагает Украина. Затем начнутся судебные дебаты.

30-летний старший сержант Национальной гвардии Украины Виталий Маркив отбывает наказание в тюрьме близ Милана после того, как в июле прошлого года суд первой инстанции приговорил его к 24 годам заключения. Он находится под стражей со дня ареста в Болонье 30 июня 2017 года.

В ноябре 2019 года Украина подала апелляцию по делу Маркива. В декабре издание The New York Times опубликовало материал, в котором сообщалось, что итальянский суд использовал фейковые материалы роSSийских и сепаратистских СМИ в деле Маркива.

В январе 2020-го Верховная Рада Украины приняла заявление об уголовном преследовании Маркива в Италии. Апелляционный суд округа Ломбардия должен был рассмотреть апелляционную жалобу весной 2020 года. Однако рассмотрение апелляции было заблокировано из-за коронавируса. Сообщалось, что апелляционный процесс начнется 29 сентября, а следующее заседание назначено на 1 октября.

В мае 2020 года группа Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз и Киевского политехнического института в рамках расследования уголовного производства Нацполицией провела в Славянске следственные эксперименты об обстоятельствах гибели итальянского фоторепортера Роккелли и роSSийского переводчика Миронова 24 мая 2014-го. Следственные действия показали, что Маркив не имеет отношения к гибели итальянского фоторепортера.

Кроме того, защита Маркива имеет около 20 свидетелей, которые были непосредственными очевидцами гибели Роккелли и его переводчика - россиянина Андрея Миронова - в мае 2014 года на Донбассе, что указывает на непричастность к трагедии нацгвардейца.

29 сентября в Милане состоялось первое заседание апелляционного суда, но затем оно было перенесено.

Украина ожидает для Маркива оправдательного приговора.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Сеуле заявили о "зверском убийстве" в КНДР чиновника из Южной КореиВ Сеуле заявили о "зверском убийстве" в КНДР чиновника из Южной Кореи
У Зеленского объяснили, что Украина не перекрывала для Крыма русло ДнепраУ Зеленского объяснили, что Украина не перекрывала для Крыма русло Днепра
Генсек ООН считает, что мир не выдержал испытания пандемиейГенсек ООН считает, что мир не выдержал испытания пандемией
СБУ разоблачила в Северодонецке боевика "ЛНР"СБУ разоблачила в Северодонецке боевика "ЛНР"
Аваков: Фокин - мерзавец. Немедленно гнать, как минимум, снова на пенсиюАваков: Фокин - мерзавец. Немедленно гнать, как минимум, снова на пенсию
Блок рекламы


Похожие новости
Суд по делу Маркива продолжит рассмотрение апелляции 1 октября (обновлено)Суд по делу Маркива продолжит рассмотрение апелляции 1 октября (обновлено)
Аваков: Фокин - мерзавец. Немедленно гнать, как минимум, снова на пенсиюАваков: Фокин - мерзавец. Немедленно гнать, как минимум, снова на пенсию
Суд по делу Маркива объявил перерывСуд по делу Маркива объявил перерыв
Суд Милана сегодня рассмотрит апелляцию по делу Маркива: Украина ожидает оправдательного приговораСуд Милана сегодня рассмотрит апелляцию по делу Маркива: Украина ожидает оправдательного приговора
У защиты Маркива есть 20 потенциальных новых свидетелей, - адвокатУ защиты Маркива есть 20 потенциальных новых свидетелей, - адвокат
Геращенко: если Фокина не увольняют, то, очевидно, разделяют его риторикуГеращенко: если Фокина не увольняют, то, очевидно, разделяют его риторику
Филарет попросил Папу Римского поддержать заключенного в Италии нацгвардейца МаркиваФиларет попросил Папу Римского поддержать заключенного в Италии нацгвардейца Маркива
Состояние Балуха стабильно с "некоторой положительной динамикой", - ГеращенкоСостояние Балуха стабильно с "некоторой положительной динамикой", - Геращенко
Балуха готовят к выводу из медикаментозного сна, - ГеращенкоБалуха готовят к выводу из медикаментозного сна, - Геращенко
Полиция Киева задержала подозреваемого в нападении на Владимира Балуха, - АваковПолиция Киева задержала подозреваемого в нападении на Владимира Балуха, - Аваков
Последние новости
Подгружаем последние новости