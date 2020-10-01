В Киеве сотрудницу посольства США нашли без сознания, она умерла в больнице
Женщину доставили в больницу с травмой головы.
В Киеве в бессознательном состоянии нашли сотрудницу посольства Соединенных Штатов Америки с травмой головы. Позже она скончалась в больнице.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
"Женщину в бессознательном состоянии нашли прохожие на ул. Толбухина. Она была госпитализирована в больницу, где впоследствии скончалась. При осмотре вещей потерпевшей обнаружено удостоверение сотрудницы посольства США на ее имя", - говорится в сообщении.
Сейчас в лечебном учреждении и на месте происшествия правоохранители проводят первоочередные следственные действия, устанавливают свидетелей и очевидцев, а также обстоятельства, при которых женщина получила телесные повреждения.
Установлено, что к избиению женщины может быть причастен мужчина, которому на вид 30-40 лет, рост 190-200 см, одетый в черные шорты, темно-синие кроссовки и футболку, с темными волосами (по бокам коротко подстрижены). Продолжаются его поиски.
Напомним, американская литературная и правозащитная организация ПЕН наградила бывшего посла США в Украине Мари Йованович премией за смелость PEN/Benenson Courage Award.
В мае президент США Дональд Трамп внес на рассмотрение Сената кандидатуру Кита Дейтона на должность посла в Украине вместо Йованович. Дейтон с 2010 года возглавляет Европейский центр исследований безопасности имени Джорджа Маршалла в Германии. Также с 2018 года он является старшим советником США по вопросам безопасности в Украине - его назначил на то время глава Пентагона Джеймс Маттис.