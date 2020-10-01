Кабмин утвердил Государственный стандарт базового среднего образования

Шмыгаль заявил, что в проекте госбюджета на 2021 год наибольший рост предусмотрен для системы образования.

Кабинет министров Украины утвердил Государственный стандарт базового среднего образования. Он вступит в силу с 2022 года и будет касаться учащихся, обучающихся по двенадцатилетней программе.

Об этом сообщила пресс-служба правительства.

"Мы определяем 11 ключевых компетентностей, которые должны получить школьники. Среди них: свободное владение государственным языком, способность общаться на иностранных языках, математическая и технологическая компетентность, инновационность и открытость к новым идеям, предприимчивость и финансовая грамотность, способность учиться на протяжении жизни", - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Глава правительства отметил, что документ устанавливает четкие ориентиры, по которым ученики будут получать знания, а родители смогут отслеживать учебный прогресс своих детей.

"В свою очередь, педагоги будут иметь академическую свободу, а школы будут обеспечены всеми ресурсами, в частности электронными и технологическими решениями", - подчеркнул Шмыгаль.

По его словам, в проекте государственного бюджета на 2021 год наибольший рост предусмотрен для системы образования.

"На 34 млрд грн больше для образовательной сферы, чем в этом году. Это рекордные 159 млрд грн для Министерства образования и науки, из которых 1,4 млрд грн будет выделено для программы "Новая украинская школа", - отметил премьер.

Напомним, 16 января Верховная Рада приняла в целом законопроект №0901 "О среднем образовании".