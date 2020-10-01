Зеленский учредил в Украине День территориальной обороны

Согласно документу, День территориальной обороны будут отмечать ежегодно в первое воскресенье октября.

Зеленский учредил в Украине День территориальной обороны
Володимир Зеленський
Фото: Офіс Президента України

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об учреждении в Украине Дня территориальной обороны.

Об этом говорится в указе №417/2020, опубликованном на сайте главы государства.

"Учитывая важность территориальной обороны в обеспечении обороноспособности и территориальной целостности Украины, роль составляющих сектора безопасности и обороны и других субъектов, привлекаемых к выполнению задач территориальной обороны, а также с целью дальнейшего развития современных военных традиций постановляю установить в Украине День территориальной обороны Украины", - говорится в указе.

Согласно документу, День территориальной обороны будут отмечать ежегодно в первое воскресенье октября.

Напомним, 25 сентября Владимир Зеленский подписал указ, устанавливающий в Украине официальный праздник - День виноградаря и винодела.

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