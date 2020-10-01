Чубарову запретили участие в комитете Рады из-за отсутствия допуска к государственной тайне

Это произошло после того, как участники заседания перешли к вопросу политзаключенных, содержащихся в РФ и на оккупированных украинских территориях.

Главе Меджлиса крымско-татарского народа Рефату Чубарову запретили участвовать в онлайн-заседании Комитета Верховной Рады по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений из-за отсутствия у него допуска к гостайне.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Суспільне Крим".

Как отметил Чубаров, это произошло после того, как участники заседания перешли к вопросу политзаключенных, содержащихся в РФ и на оккупированных украинских территориях.

"Когда рассматривался вопрос о политзаключенных, меня как председателя Меджлиса попросили покинуть это заседание, поскольку, мол, там были представители ведомств, будут информировать о каких-то данных, которые могут носить тайный характер, а у меня, мол, нет допуска к государственной тайне. Та информация, которой мы располагаем в Меджлисе, и те наши ежедневные коммуникации - они некоторым нашим спецслужбам и не снились", - сказал Чубаров.

Он отметил, что был очень удивлен позицией комитета. Он также привел информацию: некоторые из народных депутатов, которые являются членами этого комитета, не имеют допуска к государственной тайне.

"Но им (представителям комитета - ред.) так захотелось. Что же. Будем объяснять дальше, что такой стиль работы не на пользу в первую очередь украинскому государству", - отметил Чубаров.