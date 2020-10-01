Коронавирус обнаружили у мэра Краматорска Андрея Панкова

Он отметил, что чувствует себя хорошо, находится на самоизоляции.

Коронавирус обнаружили у мэра Краматорска Андрея Панкова
Фото: Facebook.com

Мэр Краматорска Андрей Панков сообщил, что по результатам тестирования у него был обнаружен коронавирус COVID-19.

Об этом он сообщил в своем Facebook.

"Я получил положительный тест на коронавирус. Согласно советам эпидемиологов, люди из моего ближайшего окружения также сдали тест в пятницу, как контактные лица. Все результаты уже на руках - ни у кого не подтверждено заболевание", - написал Панков.

Он отметил, что чувствует себя хорошо, находится на самоизоляции. Кроме того, мэр призвал всех ответственно относиться к своему здоровью и соблюдать введенные карантинные ограничения.

Напомним, 25 сентября стало известно, что COVID-19 заболел украинский биатлоніст, чемпион мира 2019 года в гонке преследования Дмитрий Пидручный.

29 сентября пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко сообщил, что заболел коронавирусом.

В тот же день руководительница партии "Голос" Кира Рудык сообщила, что заболела коронавирусом.

Covid-19 заболел и народный депутат от партии "Слуга народа" Жан Беленюк.

Сегодня коронавирус подтвердили у народного депутата Украины (фракция "Европейская солидарность") Яны Зинкевич. Она заболела уже второй раз.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Сеуле заявили о "зверском убийстве" в КНДР чиновника из Южной КореиВ Сеуле заявили о "зверском убийстве" в КНДР чиновника из Южной Кореи
У Зеленского объяснили, что Украина не перекрывала для Крыма русло ДнепраУ Зеленского объяснили, что Украина не перекрывала для Крыма русло Днепра
Генсек ООН считает, что мир не выдержал испытания пандемиейГенсек ООН считает, что мир не выдержал испытания пандемией
СБУ разоблачила в Северодонецке боевика "ЛНР"СБУ разоблачила в Северодонецке боевика "ЛНР"
Аваков: Фокин - мерзавец. Немедленно гнать, как минимум, снова на пенсиюАваков: Фокин - мерзавец. Немедленно гнать, как минимум, снова на пенсию
Блок рекламы


Похожие новости
Пленарные заседания Рады отменили из-за коронавирусаПленарные заседания Рады отменили из-за коронавируса
Глава Харьковского облсовета заболел коронавирусомГлава Харьковского облсовета заболел коронавирусом
Коронавирус обнаружили у нардепа от "Слуги народа" Жана БеленюкаКоронавирус обнаружили у нардепа от "Слуги народа" Жана Беленюка
В Румынии мэр, который умер от коронавируса, выиграл выборыВ Румынии мэр, который умер от коронавируса, выиграл выборы
У главы партии “Голос” Киры Рудык диагностировали коронавирусУ главы партии “Голос” Киры Рудык диагностировали коронавирус
Кандидат в мэры Киева заболел коронавирусомКандидат в мэры Киева заболел коронавирусом
Городская власть приобрела 40 тысяч защитных щитков от коронавируса для педагогов, - КличкоГородская власть приобрела 40 тысяч защитных щитков от коронавируса для педагогов, - Кличко
Еще один нардеп сообщил, что заразился коронавирусомЕще один нардеп сообщил, что заразился коронавирусом
Добкин идет самовыдвиженцем на выборы мэра ХарьковаДобкин идет самовыдвиженцем на выборы мэра Харькова
Зеленский назвал причины вспышек коронавируса в УкраинеЗеленский назвал причины вспышек коронавируса в Украине
Последние новости
Подгружаем последние новости