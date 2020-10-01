Коронавирус обнаружили у мэра Краматорска Андрея Панкова

Он отметил, что чувствует себя хорошо, находится на самоизоляции.

Мэр Краматорска Андрей Панков сообщил, что по результатам тестирования у него был обнаружен коронавирус COVID-19.

Об этом он сообщил в своем Facebook.

"Я получил положительный тест на коронавирус. Согласно советам эпидемиологов, люди из моего ближайшего окружения также сдали тест в пятницу, как контактные лица. Все результаты уже на руках - ни у кого не подтверждено заболевание", - написал Панков.

Он отметил, что чувствует себя хорошо, находится на самоизоляции. Кроме того, мэр призвал всех ответственно относиться к своему здоровью и соблюдать введенные карантинные ограничения.

Напомним, 25 сентября стало известно, что COVID-19 заболел украинский биатлоніст, чемпион мира 2019 года в гонке преследования Дмитрий Пидручный.

29 сентября пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко сообщил, что заболел коронавирусом.

В тот же день руководительница партии "Голос" Кира Рудык сообщила, что заболела коронавирусом.

Covid-19 заболел и народный депутат от партии "Слуга народа" Жан Беленюк.

Сегодня коронавирус подтвердили у народного депутата Украины (фракция "Европейская солидарность") Яны Зинкевич. Она заболела уже второй раз.