РоSSийская делегация в ТКГ несанкционированно вела запись переговоров, - источники

Спецпредставитель ОБСЕ была вынуждена приостановить сегодняшнее заседание ТКГ в связи с нарушением роSSийской стороной режима конфиденциальности.

РоSSийская делегация в ТКГ несанкционированно вела запись переговоров, - источники
Фото: Офис президента

Делегация Украины в трехсторонней Контактной группе поддержала позицию ОБСЕ, чей представитель признал невозможным дальнейшее проведение заседания ТКГ.

Об этом LB.ua сообщили источники, близкие к украинской делегации в ТКГ.

Делегация Украины в ТКГ поддержала позицию Специального представителя председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ госпожу Хайді Грау, которая вынужденно прервала заседание ТКГ.

"Спецпредставитель ОБСЕ была вынуждена приостановить сегодняшнее заседание ТКГ в связи с нарушением роSSийской стороной режима конфиденциальности, - сообщили собеседники LB.ua. - Как выяснилось в ходе заседания, роSSийская сторона вела несанкционированную аудио- и видеозапись работы ТКГ, о чем заявила в ходе заседания. Глава роSSийской делегации, в частности, заявил также о своем намерении в одностороннем порядке обнародовать аудио- и видеозаписи переговоров", - сообщили собеседники LB.ua.

Представители ОБСЕ предложили взять паузу в работе ТКГ и провести внеочередное заседание для того, чтобы договориться по поводу кодекса поведения и информационной политики, единого для всех участников ТКГ.

Украинская сторона поддержала такую позицию высокого представителя ОБСЕ, подчеркнув, что никто не имеет права нарушать принципы деятельности ТКГ, единолично осуществляя действия, которые противоречат достигнутым договоренностям и международной практике переговоров, в частности конфиденциальных.

Вместе с тем, украинская делегация открыта для совместного обсуждения дальнейшего формата работы ТКГ.

"Украинская сторона благодарна госпоже Хайди Грау за последовательную позицию и настаивает на исключительном мандате и праве ОБСЕ модерировать переговорный процесс. Мы готовы продолжать работу в формате 24/7. Но мы строго придерживаемся позиции ОБСЕ о формате проведения переговоров в ТКГ, которая подтверждена, в том числе высоким представителем ОБСЕ, а также модераторами от ОБСЕ во всех рабочих группах", - отметили собеседники LB.ua.

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский вывел из состава делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе Витольда Фокина. Глава государства также освободил его от исполнения обязанностей первого заместителя главы делегации.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Сеуле заявили о "зверском убийстве" в КНДР чиновника из Южной КореиВ Сеуле заявили о "зверском убийстве" в КНДР чиновника из Южной Кореи
У Зеленского объяснили, что Украина не перекрывала для Крыма русло ДнепраУ Зеленского объяснили, что Украина не перекрывала для Крыма русло Днепра
Генсек ООН считает, что мир не выдержал испытания пандемиейГенсек ООН считает, что мир не выдержал испытания пандемией
СБУ разоблачила в Северодонецке боевика "ЛНР"СБУ разоблачила в Северодонецке боевика "ЛНР"
Аваков: Фокин - мерзавец. Немедленно гнать, как минимум, снова на пенсиюАваков: Фокин - мерзавец. Немедленно гнать, как минимум, снова на пенсию
Блок рекламы


Похожие новости
"Очередное сезонное обострение": МИД отреагировал на идею РоSSии сделать Крым площадкой для переговоров по Карабаху"Очередное сезонное обострение": МИД отреагировал на идею РоSSии сделать Крым площадкой для переговоров по Карабаху
Украина ввела электронную очередь в посольствах и консульствахУкраина ввела электронную очередь в посольствах и консульствах
Украинская делегация в ТКГ отреагировала на заявление Фокина о войне между Россией и УкраинойУкраинская делегация в ТКГ отреагировала на заявление Фокина о войне между Россией и Украиной
В Госдуме РоSSии предложили оккупированный Крым как "площадку для переговоров" по КарабахуВ Госдуме РоSSии предложили оккупированный Крым как "площадку для переговоров" по Карабаху
Кравчук поддерживает перенесение переговоров ТКГ из Минска в АвстриюКравчук поддерживает перенесение переговоров ТКГ из Минска в Австрию
Ермак назвал главное достижение переговоров в БерлинеЕрмак назвал главное достижение переговоров в Берлине
СБУ провела плановые антитеррористические учения в МариуполеСБУ провела плановые антитеррористические учения в Мариуполе
Турецкая разведка провела спецоперацию с задержанием в УкраинеТурецкая разведка провела спецоперацию с задержанием в Украине
Украинская делегация прибыла в Берлин для переговоров советников глав стран "нормандского формата"Украинская делегация прибыла в Берлин для переговоров советников глав стран "нормандского формата"
Заместитель генпрокурора, которого связывают с Медведчуком, может возглавить Департамент ГПУ по делам Майдана, - источникиЗаместитель генпрокурора, которого связывают с Медведчуком, может возглавить Департамент ГПУ по делам Майдана, - источники
Последние новости
Подгружаем последние новости