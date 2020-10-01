РоSSийская делегация в ТКГ несанкционированно вела запись переговоров, - источники

Спецпредставитель ОБСЕ была вынуждена приостановить сегодняшнее заседание ТКГ в связи с нарушением роSSийской стороной режима конфиденциальности.

Делегация Украины в трехсторонней Контактной группе поддержала позицию ОБСЕ , чей представитель признал невозможным дальнейшее проведение заседания ТКГ.

Об этом LB.ua сообщили источники, близкие к украинской делегации в ТКГ.

Делегация Украины в ТКГ поддержала позицию Специального представителя председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ госпожу Хайді Грау, которая вынужденно прервала заседание ТКГ.

"Спецпредставитель ОБСЕ была вынуждена приостановить сегодняшнее заседание ТКГ в связи с нарушением роSSийской стороной режима конфиденциальности, - сообщили собеседники LB.ua. - Как выяснилось в ходе заседания, роSSийская сторона вела несанкционированную аудио- и видеозапись работы ТКГ, о чем заявила в ходе заседания. Глава роSSийской делегации, в частности, заявил также о своем намерении в одностороннем порядке обнародовать аудио- и видеозаписи переговоров", - сообщили собеседники LB.ua.

Представители ОБСЕ предложили взять паузу в работе ТКГ и провести внеочередное заседание для того, чтобы договориться по поводу кодекса поведения и информационной политики, единого для всех участников ТКГ.

Украинская сторона поддержала такую позицию высокого представителя ОБСЕ , подчеркнув, что никто не имеет права нарушать принципы деятельности ТКГ, единолично осуществляя действия, которые противоречат достигнутым договоренностям и международной практике переговоров, в частности конфиденциальных.

Вместе с тем, украинская делегация открыта для совместного обсуждения дальнейшего формата работы ТКГ.

"Украинская сторона благодарна госпоже Хайди Грау за последовательную позицию и настаивает на исключительном мандате и праве ОБСЕ модерировать переговорный процесс. Мы готовы продолжать работу в формате 24/7. Но мы строго придерживаемся позиции ОБСЕ о формате проведения переговоров в ТКГ, которая подтверждена, в том числе высоким представителем ОБСЕ , а также модераторами от ОБСЕ во всех рабочих группах", - отметили собеседники LB.ua.

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский вывел из состава делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе Витольда Фокина. Глава государства также освободил его от исполнения обязанностей первого заместителя главы делегации.