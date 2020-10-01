РоSSийская делегация в ТКГ несанкционированно вела запись переговоров, - источники
Спецпредставитель ОБСЕ была вынуждена приостановить сегодняшнее заседание ТКГ в связи с нарушением роSSийской стороной режима конфиденциальности.
Делегация Украины в трехсторонней Контактной группе поддержала позицию ОБСЕ, чей представитель признал невозможным дальнейшее проведение заседания ТКГ.
Об этом LB.ua сообщили источники, близкие к украинской делегации в ТКГ.
Делегация Украины в ТКГ поддержала позицию Специального представителя председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ госпожу Хайді Грау, которая вынужденно прервала заседание ТКГ.
"Спецпредставитель ОБСЕ была вынуждена приостановить сегодняшнее заседание ТКГ в связи с нарушением роSSийской стороной режима конфиденциальности, - сообщили собеседники LB.ua. - Как выяснилось в ходе заседания, роSSийская сторона вела несанкционированную аудио- и видеозапись работы ТКГ, о чем заявила в ходе заседания. Глава роSSийской делегации, в частности, заявил также о своем намерении в одностороннем порядке обнародовать аудио- и видеозаписи переговоров", - сообщили собеседники LB.ua.
Представители ОБСЕ предложили взять паузу в работе ТКГ и провести внеочередное заседание для того, чтобы договориться по поводу кодекса поведения и информационной политики, единого для всех участников ТКГ.
Украинская сторона поддержала такую позицию высокого представителя ОБСЕ, подчеркнув, что никто не имеет права нарушать принципы деятельности ТКГ, единолично осуществляя действия, которые противоречат достигнутым договоренностям и международной практике переговоров, в частности конфиденциальных.
Вместе с тем, украинская делегация открыта для совместного обсуждения дальнейшего формата работы ТКГ.
"Украинская сторона благодарна госпоже Хайди Грау за последовательную позицию и настаивает на исключительном мандате и праве ОБСЕ модерировать переговорный процесс. Мы готовы продолжать работу в формате 24/7. Но мы строго придерживаемся позиции ОБСЕ о формате проведения переговоров в ТКГ, которая подтверждена, в том числе высоким представителем ОБСЕ, а также модераторами от ОБСЕ во всех рабочих группах", - отметили собеседники LB.ua.
Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский вывел из состава делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе Витольда Фокина. Глава государства также освободил его от исполнения обязанностей первого заместителя главы делегации.