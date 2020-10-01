Президент Азербайджана назвал условие прекращения огня в Нагорном Карабахе

Ильхам Алиев подчеркнул, что Армения должна уйти из региона.

Президент Азербайджана назвал условие прекращения огня в Нагорном Карабахе
Фото: minval.az

Азербайджан готов прекратить огонь в Нагорном Карабахе, если армянские войска полностью выйдут из региона.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев, передает

"Интерфакс-Украина".

"Армения должна отказаться от оккупационной политики. Вместо этого премьер-министр Армении ставит перед нами условия, он поставил перед нами семь условий. Я недавно заявил, что мы отвергаем эти условия. У нас только одно условие - ВС Армении безусловно, в полном составе и немедленно должны покинуть наши земли", - сказал Алиев на встрече с ранеными.

"Это условие в силе, и если правительство Армении его выполнит, - бои прекратятся, кровь перестанет проливаться и установится мир в регионе. Мы хотим мира и хотим решения конфликта", - подчеркнул он.

Алиев отметил, что единственная причина, по которой Азербайджан был готов к переговорам, - это надежда договориться.

"Нас обнадеживали и нам давали определенные сигналы: потерпите, и вопрос решится. Однако я предупреждал, что, если переговоры не дадут результата, Азербайджан решит вопрос военным путем. Наше дело правое, мы хотим восстановить нашу территориальную целостность, и мы это сделаем. Азербайджан должен восстановить территориальную целостность. Боевые действия, продолжающиеся четвертый день, направлены на восстановление исторической справедливости. Нагорный Карабах - историческая территория Азербайджана", - отметил президент.

Алиев добавил, что во время четырехдневных боев Азербайджану удалось занять стратегические высоты, освободить ряд территорий, которые долгое время были под контролем противника.

Он также сообщил о росте потерь среди мирного населения. По его словам, на вчерашнее утро погибли 10 мирных жителей, сегодня утром количество убитых увеличилось до 13.

Напомним, 27 сентября боевые действия в Нагорном Карабахе перешли в активную фазу. Азербайджан назвал свою операцию контрнаступлением в ответ на обстрел со стороны Армении. Обе стороны заявили о жертвах среди военных и мирных жителей. Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Впоследствии военное положение и комендантский час ввели в Азербайджане.

Азербайджан открыл уголовное производство по факту гибели членов одной семьи в результате артиллерийского обстрела со стороны вооруженных сил Армении во время обострения конфликта в Нагорном Карабахе. При этом Армения утверждает, что вчера были убиты 200 азербайджанских военных.

Спор вокруг Нагорного Карабаха продолжается с 1991 года. Острая фаза противостояния была приостановлена в 1994 году после подписания так называемого Бишкекского протокола, результатом которого стало образование непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Подробнее читайте в материале LB.ua "Нагорный Карабах. Если сегодня война".

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