Кулеба разъяснил позицию власти в вопросе о Нагорном Карабахе

Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба разъяснил позицию Украины касательно военного конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Этой, уточненной, позиции он посвятил сегодняшний утренний брифинг.

Кулеба разъяснил позицию власти в вопросе о Нагорном Карабахе: Украина дала ощутимый крен в одну сторону

Из его толкования очевидно, что со времени начала конфликта (27 сентября) позиция Украины дала ощутимый крен в сторону Азербайджана. Кулеба, в частности, рассказал, что Украина придерживается принципа нерушимости границ и поддерживает территориальную целостность Азербайджана.

"Мы поддерживали и поддерживаем территориальную целостность Азербайджана, как и Азербайджан поддерживал нашу территориальную целостность. Наша позиция остается неизменной", - завил глава украинского МИДа.

Кулеба разъяснил позицию власти в вопросе о Нагорном Карабахе: Украина дала ощутимый крен в одну сторону

Правда, в заявлении его ведомства, которое было опубликовано 27 сентября, по горячим следам, об этом не говорилось. В нем содержался лишь призыв к властям обеих стран сесть за стол переговоров и решить конфликт мирным путем. Но, видимо, за эти дни кто-то подкорректировал позицию МИД нашей независимой страны, а возможно, произошла собственная эволюция сознания.

При этом глава МИД заметил, что война – это, конечно, не лучший способ разрешения конфликта.

"Нынешняя ситуация свидетельствует, что замороженные конфликты - никакие не замороженные и могут в любое время взорваться", - заметил глава внешнеполитического ведомства.

Кроме того, Дмитрий Кулеба поручил нашим посольствам в Азербайджане и Армении оказывать всяческое содействие гражданам Украины, которые могут находиться в этих странах.


: Марченко Любов, Тудей

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