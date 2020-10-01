Израильська армия сообщила о расположении производственных площадок управляемых ракет "Хезболлы" в Бейруте

В посольстве отметили, что Израиль неоднократно сообщал об этих местах как ООН, так и через дополнительные дипломатические сети.

Армия Обороны Израиля предоставляет справочную информацию относительно расположения производственных площадок точных управляемых ракет (PGM), используемых террористической организацией "Хезболла" в Бейруте.

Об этом сообщила пресс-служба посольства Израиля, которая предоставила аэрофотоснимки и видео объектов.

В пресс-службе подчеркивают, что террористическая организация использует гражданских жителей Ливана в качестве "живого щита".

"В последнее время в населенных районах Ливана произошли различные взрывы. Среди них - взрыв на складе оружия в Айн-Кане. Эти взрывы демонстрируют, как террористическая организация "Хезболла" использует гражданских жителей Ливана как человеческий щит. Проект PGM, который выполняется как "Хезболлой", так и Ираном, включает преобразование существующих ракет в PGM, а также хорошо спланированный комплекс производства, который функционирует путем создания производственных площадок на территории Ливана", - говорится в сообщении.

"Этот проект является очередным доказательством эксплуатации ливанских гражданских со стороны "Хезболлы" и постоянной деятельности Ирана посредством террористической организации, направленной на саботаж стабильности и мирных жителей", - добавили в посольстве.

Отмечается, что армия предоставила информацию о трех таких участках.

"Государство Израиль неоднократно сообщало об этих местах как ООН , так и через дополнительные дипломатические сети, а также через различные средства массовой информации. "Хезболла" незаконно использует эти места, одновременно подвергая опасности гражданское население. Информация об этих местах предоставляется с целью повторного призыва правительства Ливана при поддержке международного сообщества вмешаться в дело и позволить гражданскому населению защититься. ...Эти производственные площадки намеренно размещены в самом сердце населенных районов Бейрута, и несут риск, прежде всего для гражданских лиц. Катастрофа, произошедшая в порту Бейрута в августе прошлого года, и взрыв в сентябре демонстрируют, насколько жизни, безопасности и имуществу мирных жителей Ливана угрожает опасность", - отметили в посольстве.

Напомним, 4 августа в порту Бейрута произошел взрыв. Взорвалось 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной в 2014 году с судна, принадлежавшего роSSийскому бизнесмену Игорю Гречушкину. Корабль вез груз из Грузии в Мозамбик. В результате взрыва была разрушена половина города, 300 тыс. человек остались без крыши над головой. По последним данным, 6500 пострадали, жертвами стали 190 человек, среди них 32-летний украинец.

Премьер-министр Ливана назвал причиной взрыва "многолетнюю коррупцию". За две недели до взрыва ливанские силовые ведомства предупреждали, что аммиачная селитра на борту корабля представляет угрозу. Власть от международного расследования отказалась.

10 сентября в этом же порту вспыхнул масштабный пожар - загорелся склад с нефтепродуктами и шинами.