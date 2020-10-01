Кандидатами в мэры Одессы зарегистрировались двое Зеленских, пять Олегов Филимоновых и один Михаил Саакашвили

Всего городская ТИК зарегистрировала 29 кандидатов.

Кандидатами в мэры Одессы зарегистрировались двое Зеленских, пять Олегов Филимоновых и один Михаил Саакашвили
Фото: omr.gov.ua

Одесская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала 29 кандидатов в мэры, причем у двух из них фамилия Зеленский, у пяти - Филимонов, а один - Саакашвили.

Об этом сообщается в постановлениях горизбиркома.

Один из кандидатов - Михеил Саакашвили, 1990 года рождения. "Зарегистрировать кандидата на должность одесского городского головы... выдвинутого Одесской городской организацией партии "Блок Саакашвили" Саакашвили Михеила Владимировича, родился 08.08.1990 года... беспартийный, проживает в Киеве", - сказано в постановлении.

Отметим, что этот кандидат является полным тезкой бывшего главы Одесской областной государственной администрации, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который написал в своем фейсбуке, что это - кандидат от фейковой партии.

"Наша партия "Движение новых сил Михаила Саакашвили" на выборы в Одессе не идет, мы не выдвигали ни одного кандидата. А "Блок Михаила Саакашвили" - абсолютно фейковая партия, подставная утка старой власти!" - написал Саакашвили в фейсбуке.

Кроме Саакашвили, кандидатами в мэры Одессы зарегистрированы: Александр Зеленский (от партии "Молодежь к власти"), Василий Зеленский (от "Цыганской партии Украины").

На должность главы города также претендуют: Олег Николаевич Филимонов ("Слуга народа"), Олег Викторович Филимонов 1992 года рождения ("Зеленые"), Олег Анатольевич Филимонов 1971 года рождения ("Студенческая партия Украины"), Олег Викторович Филимонов 1994 года рождения ( "Наша земля") и Олег Викторович Филимонов 1973 года рождения ("Стабильность и справедливость").

За кресло мэра также будет бороться Дарт Николаевич Вейдер от Одесской городской организации партии "Блок Дарта Вейдера".

Напомним, ранее мэр Умани Александр Цебрий сообщил, что ему отказали в регистрации на должность городского головы, зато в списке кандидатов появились два его полных тезки.

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