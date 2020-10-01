"Батькивщина" жалуется на препятствия в регистрации кандидатов

В партии говорят о по меньшей мере пяти случаях.

"Батькивщина" жалуется на препятствия в регистрации кандидатов
Фото: ba.org.ua

Политичная партия «Батькивщина» заявляет о «безосновательных препятствиях» в регистрации списков ее кандидатов в советы разных уровней. Об этом говорится в заявлении партии.

В «Батькивщине» отмечают, что это является прямым нарушением закона и грязным методом ведения политической борьбы.

«Территориальные избирательные комиссии не зарегистрировали списки «Батькивщины» как минимум в 5 городских советов. Такая же ситуация с поселковыми советами. Отказано в регистрации рейтингового кандидата на должность городского головы Костополя Ровенской области. Везде комиссии используют надуманные причины отказа в регистрации, не соответствующие нормам законодательства», - отметили в партии.

В «Батькивщине» сообщили, что наиболее вопиющая ситуация складывается в Черновицкой области. Отказано в регистрации списков депутатов в Сокирянский и Хотинский горсоветы. По сообщению областной партийной организации, такие действия связаны с прямым давлением на ТИК местного деятеля, годами занимавшего руководящие должности в районе, а сейчас являющегося главой Сокирянского районного совета, Василия Козака.

«Наши кандидаты из этого района утверждают и о его требованиях к ним не баллотироваться с угрозами о потере работы, есть и факты давления в других районах, в частности горных, где при формировании списков таким образом заставляли наших кандидатов из числа лесоводов отказываться от баллотирования», - заявили в Черновицкой организации «Батькивщины».

В партии Юлии Тимошенко сообщили, что по всем фактам необоснованного отказа в регистрации поданы соответствующие судебные иски.

«Нерегистрация целых списков является беспрецедентным явлением в истории украинских выборов. Очевидно, что это новый грязный метод борьбы с «Батькивщиной» как с единственной политической силой, которая имеет сильные представительства во всех регионах Украины на всех уровнях - от сел до городов. Мы просим ЦИК вмешаться в ситуацию и не поощрять практики времен Януковича. Мы призываем к честной конкуренции на выборах и готовы побеждать!» - говорится в заявлении «Батькивщины».

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