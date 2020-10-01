"Очередное сезонное обострение": МИД отреагировал на идею РоSSии сделать Крым площадкой для переговоров по Карабаху

"На сегодня Крым может быть не местом переговоров, а исключительно их предметом относительно его деоккупации".

Министерство иностранных дел Украины расценивает идею сделать оккупированный Крым переговорной площадкой по конфликту в Нагорном Карабахе как "сезонное обострение у марионеток Кремля".

Об этом РБК-Украина сообщили в МИД , отметив, что сама такая идея является заведомо провальной.

МИД отмечает, что инициатор идеи, депутат Госдумы РоSSии Руслан Бальбек, "так и не усвоил, что цивилизованные государства взаимодействуют только в рамках международного права и уважения суверенитета других стран".

"На сегодня Крым может быть не местом переговоров, а исключительно их предметом относительно его деоккупации и возвращения в состав Украины. Следовательно, попытки РоSSийской Федерации любым способом привлечь на территорию Крыма представителей официальной власти иностранных государств и легитимизировать таким образом свои противоправные деяния являются заведомо провальными", - говорится в сообщении.

МИД подчеркивает, что мировое сообщество поддерживает территориальную целостность Украины в международно признанных границах и помнит, что Крым - это Украина.

"Поэтому обращать внимание на такие "рекомендации" - это все равно что получать медицинскую экспертизу от пожарного. Предлагаем оккупационной власти Крыма лучше задуматься над приглашением в оккупированный Крым представителей мониторинговых органов международных организаций, учитывая масштабы нарушений прав человека на полуострове и темпы его милитаризации", - добавили в министерстве.

Напомним, депутат Госдумы РФ Бальбек предложил сделать оккупированный Крым площадкой для проведения переговоров Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху.

Спор вокруг Нагорного Карабаха продолжается с 1991 года. Острая фаза противостояния была остановлена в 1994 году после подписания так называемого Бишкекского протокола, результатом которого стало образование непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

27 сентября боевые действия в Нагорном Карабахе перешли в активную фазу. Азербайджан назвал свою операцию контрнаступлением в ответ на обстрел со стороны Армении. Обе стороны заявили о жертвах среди военных и мирных жителей.

Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Вскоре военное положение и комендантский час ввели в Азербайджане.

В Кремле назвали обострение конфликта "причиной для серьезного беспокойства" и заявили, что президент РФ Владимир Путин в случае необходимости проведет телефонный разговор с руководством Азербайджана.