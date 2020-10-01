Депутаты приняли закон об электронных коммуникациях

Закон предусматривает уменьшение количества проверок и регуляторного давления на компании.

Депутаты приняли закон об электронных коммуникациях
Фото: Анна Стешенко

Верховная Рада Украины приняла законопроект № 3014 "Об электронных коммуникациях". За это решение проголосовали 260 нардепов.

Об этом сообщила пресс-служба парламента.

"Закон устанавливает правовую основу деятельности в сферах электронных коммуникаций и радиочастотного спектра, определяет полномочия государства по управлению и регулированию указанной деятельности, а также права, обязанности и принципы ответственности физических и юридических лиц, участвующих в данной деятельности или пользующихся электронными коммуникационными услугами", - говорится в сообщении.

В частности, законопроект предусматривает:

  • уменьшение количества проверок и регуляторного давления на компании в сфере электронных коммуникаций;
  • все поставщики электронных коммуникационных сетей и услуг будут иметь одинаковые права и доступ к инфраструктуре, вводится механизм консультаций с участниками рынка;
  • обеспечение конкуренции на рынке электронных коммуникаций, что будет способствовать привлечению инвестиций и улучшению качества услуг для всех пользователей;
  • пользователи смогут выбрать отдельные электронные коммуникационные услуги (не в составе пакета услуг) при технической возможности;
  • право на получение исчерпывающей и четкой информации абонентом по описанию условий договора в соответствии с правилами предоставления и получения электронных коммуникационных услуг;
  • уменьшение спама за счет обязательного предварительного согласия абонента на получение информации и обязательную возможность отказа абонента от рассылки;
  • увеличение штрафа для поставщиков электронных коммуникаций в случае нарушения прав пользователей.

Напомним, в августе 2019 года Украина подтвердила желание присоединиться к Единому цифровому рынку ЕС.

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