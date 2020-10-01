Депутаты приняли закон об электронных коммуникациях
Закон предусматривает уменьшение количества проверок и регуляторного давления на компании.
Верховная Рада Украины приняла законопроект № 3014 "Об электронных коммуникациях". За это решение проголосовали 260 нардепов.
Об этом сообщила пресс-служба парламента.
"Закон устанавливает правовую основу деятельности в сферах электронных коммуникаций и радиочастотного спектра, определяет полномочия государства по управлению и регулированию указанной деятельности, а также права, обязанности и принципы ответственности физических и юридических лиц, участвующих в данной деятельности или пользующихся электронными коммуникационными услугами", - говорится в сообщении.
В частности, законопроект предусматривает:
- уменьшение количества проверок и регуляторного давления на компании в сфере электронных коммуникаций;
- все поставщики электронных коммуникационных сетей и услуг будут иметь одинаковые права и доступ к инфраструктуре, вводится механизм консультаций с участниками рынка;
- обеспечение конкуренции на рынке электронных коммуникаций, что будет способствовать привлечению инвестиций и улучшению качества услуг для всех пользователей;
- пользователи смогут выбрать отдельные электронные коммуникационные услуги (не в составе пакета услуг) при технической возможности;
- право на получение исчерпывающей и четкой информации абонентом по описанию условий договора в соответствии с правилами предоставления и получения электронных коммуникационных услуг;
- уменьшение спама за счет обязательного предварительного согласия абонента на получение информации и обязательную возможность отказа абонента от рассылки;
- увеличение штрафа для поставщиков электронных коммуникаций в случае нарушения прав пользователей.
Напомним, в августе 2019 года Украина подтвердила желание присоединиться к Единому цифровому рынку ЕС.