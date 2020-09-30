Суд оштрафовал Шабунина за то, что опоздал с декларацией на полдня

Печерский районный суд признал руководителя общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталия Шабунина виновным в несвоевременной подаче декларации за 2019 год.

Об этом Шабунин сообщил в фейсбуке.

"45 минут понадобилось Печерскому "суду", чтобы признать меня виновным в несвоевременной подаче декларации", - написал он.

Шабунин отметил, что с подачей декларации за 2019 год он опоздал на полдня, и ложных данных в ней нет.

"Я несколько лет добровольно подаю свою декларацию, даже если закон этого от меня не требовал. Например, моя декларация была одной из первых в стране. Напомню также, что тот же Печерский "суд" отмазал Зеленского, который через полгода вспомнил о 5 млн дохода от ОВГЗ. Это же всего полгода и 5 млн, не то что рецидивист Шабунин и его полдня задержки", - отметил Виталий Шабунин.

Напомним, что в июле Зеленский признался в нарушении законодательства и заявил, что "готов нести ответственность". Глава государства заявил Национальному агентству по предупреждению коррупции о нарушении им законодательства в связи с неподачей информации о существенных изменениях в имущественном состоянии. Однако эти изменения касались облигаций внутреннего государственного займа на сумму 5,1 млн гривен.

Также сообщалось, что НАПК составило и вручило президенту Украины два протокола в связи с административными нарушениями.