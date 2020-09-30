Рада приняла закон о безопасности и качестве донорской крови

Законопроект разработали с целью адаптации законодательства Украины к стандартам ЕС.

Рада приняла закон о безопасности и качестве донорской крови
Фото: Униан

Верховная Рада Украины приняла законопроект №3648 "О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови".

Об этом сообщила пресс-служба парламента.

Такое решение поддержал 251 народный депутат.

"Этот Закон разработан с целью адаптации законодательства Украины к acquis Европейского Союза во исполнение Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны", - говорится в сообщении.

В частности, документ определяет правовые и организационные основы государственной политики по организации заготовки, тестирования, переработки, хранения, распределения, транспортировки и реализации донорской крови и компонентов крови, функционирования системы крови.

Также законопроект определяет стандарты безопасности и качества донорской крови и компонентов крови с целью обеспечения равного доступа украинцев к качественным и безопасным компонентам донорской крови в необходимом количестве, обеспечения безопасности и здоровья доноров крови и компонентов крови, а также их реципиентов, защиты их прав и законных интересов.

Среди ключевых положений нового закона:

  • обеспечение создания и функционирования в Украине компетентных органов во исполнение одного из ключевых требований Директив ЕС;
  • установление требований и стандартов безопасности и качества донорской крови и компонентов крови, прослеживаемости, гемонадзора, отвечающих требованиям, предусмотренным директивами ЕС;
  • создание условий для имплементации принципа бесплатного добровольного донорства как фундаментальной основы эффективной деятельности национальной системы крови в соответствии с требованиями Директивы ЕС и позиции ВОЗ;
  • пересмотр системы льгот для доноров, осуществляющих донацию на безвозмездной основе, с целью устранения неработающих устаревших льгот и приведения системы льгот и поощрений в соответствие с требованиями европейского регулирования, что предполагает уход от выплаты донорам денежной компенсации или ее эквивалентов и построение системы крови на основе мотивации доноров к добровольным безвозмездным донациям;
  • обеспечение условий для информатизации системы крови Украины путем создания Национального реестра доноров крови или компонентов крови, а также лиц, которые не могут быть донорами;
  • просмотр и обновление правового регулирования системы крови в части возможности реализации проектов государственно-частного партнерства, направленных на привлечение инвестиций и усиление материально-ресурсного потенциала системы крови.

Напомним, в июне 2018 года Порошенко подписал закон о трансплантации органов. Документ сохраняет "презумпцию несогласия".

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