Минобразования обнародовало график проведения ВНО-2021

Регистрация стартует 1 февраля, основная сессия - 21 мая.

Минобразования обнародовало график проведения ВНО-2021
Фото: Укрінформ

Стали известны сроки проведения внешнего независимого оценивания в 2021 году.

Календарный план подготовки и проведения ВНО-2021 утвержден приказом Министерства образования от 30 сентября, информирует пресс-служба Центра оценивания качества образования.

В соответствии с приказом, регистрация лиц для участия во внешнем независимом оценивании продлится с 1 февраля до 5 марта 2021 года. Руководители учебных заведений смогут зарегистрировать учащихся (слушателей, студентов) для прохождения ГИА в форме ВНО до 1 марта 2021 года.

До 30 апреля 2021 года зарегистрированные участники смогут загрузить со своих информационных страниц приглашения-пропуска, где будет указано время и место проведения тестирований.

Основная сессия внешнего независимого оценивания начнется 21 мая тестированием по химии и завершится 15 июня тестированием по географии.

Тестирования по испанскому, немецкому, французскому языкам состоятся 24 мая, по английскому языку - 25 мая, по математике - 28 мая, по украинскому языку, украинскому языку и литературе - 1 июня, по истории Украины - 4 июня, по физике - 7 июня, по биологии - 10 июня.

Информация о результатах основной сессии внешнего независимого оценивания по всем учебным предметам будет размещена на информационных страницах участников тестирования до 30 июня 2021 года.

Ранее сообщалось, что с 2021 года ВНО по математике станет обязательным для всех выпускников школ.

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