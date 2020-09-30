Верховная Рада проголосовала за возвращение "пакетов малыша"

Это решение поддержали 254 нардепа.

Верховная Рада проголосовала за возвращение "пакетов малыша"
Фото: focus.ua

Верховная Рада Украины приняла законопроект №3006а "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной помощи семьям с детьми" относительно предоставления при рождении ребенка одноразовой натуральной помощи "пакет малыша".

Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Это решение поддержали 254 нардепа.

"Целью законопроекта является обеспечение правового предписания о предоставлении единовременной натуральной помощи "пакет малыша". С этой целью предлагается внести изменения в Закон Украины "О государственной помощи семьям с детьми", - говорится в Пояснительной записке.

Согласно документу, стоимость одноразовой натуральной помощи "пакет малыша" в соответствии с бюджетным финансированием составляет не менее 3-х кратного размера прожиточного минимума для детей до 6 лет, установленного законом на дату ее выдачи, и не засчитывается в размер пособия.

Законопроект предусматривает также детализацию перечня получателей пакета, чтобы охватить все категории лиц, которые осуществляют уход за новорожденными. Документ позволяет предоставить возможность получения помощи роженицами, которые родили ребенка вне медицинского учреждения (ранее это было возможно только для семей, которые рожают в роддоме).

Напомним, в июле правительство разрешило родителям новорожденных получать деньги вместо бэби-боксов. 5 тысяч гривен можно было получить на карточку ПриватБанка, средства должны расходоваться только на вещи для малыша и роженицы.

Родители новорожденных получают "пакеты малыша" с сентября 2018 года. Они содержат 25 вещей, которые необходимы малышам и мамам сразу после рождения. Общая стоимость бокса должна составлять 5 тысяч гривен.

С 1 сентября 2020 года денежную компенсацию натуральной помощи "пакет малыша" получили более 13 тыс. человек.

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