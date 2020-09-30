Украина будет называть Лукашенко "по имени, не указывая должности"

После завершения срока последней каденции Александра Лукашенко как президента Беларуси Украина планирует называть его по имени, не указывая должности.

Об этом во время брифинга 30 сентября сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Вы спрашиваете об официальной позиции, я вам отвечаю, что официальная позиция - Александр Лукашенко", - сказал глава МИД , отвечая на вопросы журналистов.

Относительно формулировок "нелегитимный" или "незаконно избранный" президентом Кулеба отметил, что они "прекрасны для медиа, для заголовков, для постов в Facebook".

Напомним, после объявления предварительных итогов президентских выборов 9 августа в Беларуси начались протесты, продолжающиеся до сих пор. По данным ЦИК, Лукашенко набрал более 80% голосов. Единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская заручилась поддержкой 10% избирателей.

В конце августа в МИД заявили, что Украина не будет разрывать дипломатических отношений с Беларусью, но ставит на паузу любые официальные и дипломатические контакты до урегулирования ситуации внутри страны. 6 сентября глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что отношения с Беларусью "уже не будут такими, как раньше".

23 сентября 2020 года в Минске во Дворце Независимости состоялась тайная инаугурация Лукашенко.