Украина будет называть Лукашенко "по имени, не указывая должности"

Формулировки "нелегитимный" или "незаконно избранный" глава МИД считает "прекрасными для медиа".

Украина будет называть Лукашенко "по имени, не указывая должности"
Фото: БЕЛТА

После завершения срока последней каденции Александра Лукашенко как президента Беларуси Украина планирует называть его по имени, не указывая должности.

Об этом во время брифинга 30 сентября сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Вы спрашиваете об официальной позиции, я вам отвечаю, что официальная позиция - Александр Лукашенко", - сказал глава МИД, отвечая на вопросы журналистов.

Относительно формулировок "нелегитимный" или "незаконно избранный" президентом Кулеба отметил, что они "прекрасны для медиа, для заголовков, для постов в Facebook".

Напомним, после объявления предварительных итогов президентских выборов 9 августа в Беларуси начались протесты, продолжающиеся до сих пор. По данным ЦИК, Лукашенко набрал более 80% голосов. Единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская заручилась поддержкой 10% избирателей.

В конце августа в МИД заявили, что Украина не будет разрывать дипломатических отношений с Беларусью, но ставит на паузу любые официальные и дипломатические контакты до урегулирования ситуации внутри страны. 6 сентября глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что отношения с Беларусью "уже не будут такими, как раньше".

23 сентября 2020 года в Минске во Дворце Независимости состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

Украина, как и страны ЕС и США, не признала результаты выборов в Беларуси честными и отражающими реальное волеизъявление граждан.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Сеуле заявили о "зверском убийстве" в КНДР чиновника из Южной КореиВ Сеуле заявили о "зверском убийстве" в КНДР чиновника из Южной Кореи
У Зеленского объяснили, что Украина не перекрывала для Крыма русло ДнепраУ Зеленского объяснили, что Украина не перекрывала для Крыма русло Днепра
Генсек ООН считает, что мир не выдержал испытания пандемиейГенсек ООН считает, что мир не выдержал испытания пандемией
СБУ разоблачила в Северодонецке боевика "ЛНР"СБУ разоблачила в Северодонецке боевика "ЛНР"
Аваков: Фокин - мерзавец. Немедленно гнать, как минимум, снова на пенсиюАваков: Фокин - мерзавец. Немедленно гнать, как минимум, снова на пенсию
Блок рекламы


Похожие новости
Украина ввела электронную очередь в посольствах и консульствахУкраина ввела электронную очередь в посольствах и консульствах
Фискальная служба Украины будет работать до конца года — глава ГФСФискальная служба Украины будет работать до конца года — глава ГФС
Украина не успеет ликвидировать ГФС, как требует МВФУкраина не успеет ликвидировать ГФС, как требует МВФ
Суд Милана сегодня рассмотрит апелляцию по делу Маркива: Украина ожидает оправдательного приговораСуд Милана сегодня рассмотрит апелляцию по делу Маркива: Украина ожидает оправдательного приговора
Зеленский заявил, что Украина стремится к "промышленному безвизу" с ЕвросоюзомЗеленский заявил, что Украина стремится к "промышленному безвизу" с Евросоюзом
Украина впервые выдвинула своего кандидата на пост генерального секретаря ОЧЭСУкраина впервые выдвинула своего кандидата на пост генерального секретаря ОЧЭС
В Беларуси силовики применили во время задержаний светошумовые гранаты и слезоточивый газВ Беларуси силовики применили во время задержаний светошумовые гранаты и слезоточивый газ
Макрон заявил, что Лукашенко должен будет покинуть пост президентаМакрон заявил, что Лукашенко должен будет покинуть пост президента
Саммит Украина - ЕС перенесли на 6 октябряСаммит Украина - ЕС перенесли на 6 октября
Украина будет усиливать обороноспособность с помощью БразилииУкраина будет усиливать обороноспособность с помощью Бразилии
Последние новости
Подгружаем последние новости