ЕСПЧ обязал Азербайджан и Армению остановить военные действия

Суд просит стороны конфликта как можно скорее проинформировать его о мерах, принятых для выполнения их обязательств.

Европейский суд по правам человека по запросу Армении обязал Армению и Азербайджан временно воздержаться от военных действий на фоне последнего обострения в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщила "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу ЕСПЧ .

"29 сентября 2020 года, считая, что нынешняя ситуация создает риск серьезных нарушений Конвенции по правам человека, ЕСПЧ принял решение применить правило 39 Регламента суда. С целью предотвращения таких нарушений и в соответствии с правилом 39 суд призвал как Азербайджан, так и Армению воздерживаться от принятия любых мер, в том числе военных действий, которые могут повлечь нарушение прав гражданского населения, включая угрозу его жизни и здоровью, и выполнять свои обязательства по Конвенции, особенно в отношении статьи 2 (право на жизнь) и статьи 3 (запрещение пыток и бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания)", - говорится в сообщении.

ЕСПЧ также просит стороны как можно скорее проинформировать его о мерах, принятых для выполнения их обязательств.

Суд может применить меры, которые являются обязательными для государства на основании правила 39 Регламента Европейского суда по правам человека.

ЕСПЧ применяет временные меры только против государства, подписавшего конвенцию по правам человека, и только тогда, когда суд пришел к выводу, что заявитель будет иметь действительно серьезный риск необратимого вреда в случае, если меры не будут приняты.

Напомним, сегодня Совбез ООН призвал Азербайджан и Армению прекратить боевые действия. ООН считает, что стороны конфликта должны продолжить сотрудничество с Минской группой ОБСЕ .

Спор вокруг Нагорного Карабаха продолжается с 1991 года. Острая фаза противостояния была остановлена в 1994 году после подписания так называемого Бишкекского протокола, результатом которого стало образование непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

27 сентября боевые действия в Нагорном Карабахе перешли в активную фазу. Азербайджан назвал свою операцию контрнаступлением в ответ на обстрел со стороны Армении. Обе стороны заявили о жертвах среди военных и мирных жителей. Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Вскоре военное положение и комендантский час ввели в Азербайджане.