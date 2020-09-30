ЕСПЧ обязал Азербайджан и Армению остановить военные действия

Суд просит стороны конфликта как можно скорее проинформировать его о мерах, принятых для выполнения их обязательств.

ЕСПЧ обязал Азербайджан и Армению остановить военные действия
Будівля Європейського суду, Люксембург
Фото: The Independent

Европейский суд по правам человека по запросу Армении обязал Армению и Азербайджан временно воздержаться от военных действий на фоне последнего обострения в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщила "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу ЕСПЧ.

"29 сентября 2020 года, считая, что нынешняя ситуация создает риск серьезных нарушений Конвенции по правам человека, ЕСПЧ принял решение применить правило 39 Регламента суда. С целью предотвращения таких нарушений и в соответствии с правилом 39 суд призвал как Азербайджан, так и Армению воздерживаться от принятия любых мер, в том числе военных действий, которые могут повлечь нарушение прав гражданского населения, включая угрозу его жизни и здоровью, и выполнять свои обязательства по Конвенции, особенно в отношении статьи 2 (право на жизнь) и статьи 3 (запрещение пыток и бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания)", - говорится в сообщении.

ЕСПЧ также просит стороны как можно скорее проинформировать его о мерах, принятых для выполнения их обязательств.

Суд может применить меры, которые являются обязательными для государства на основании правила 39 Регламента Европейского суда по правам человека.

ЕСПЧ применяет временные меры только против государства, подписавшего конвенцию по правам человека, и только тогда, когда суд пришел к выводу, что заявитель будет иметь действительно серьезный риск необратимого вреда в случае, если меры не будут приняты.

Напомним, сегодня Совбез ООН призвал Азербайджан и Армению прекратить боевые действия. ООН считает, что стороны конфликта должны продолжить сотрудничество с Минской группой ОБСЕ.

Спор вокруг Нагорного Карабаха продолжается с 1991 года. Острая фаза противостояния была остановлена в 1994 году после подписания так называемого Бишкекского протокола, результатом которого стало образование непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

27 сентября боевые действия в Нагорном Карабахе перешли в активную фазу. Азербайджан назвал свою операцию контрнаступлением в ответ на обстрел со стороны Армении. Обе стороны заявили о жертвах среди военных и мирных жителей. Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Вскоре военное положение и комендантский час ввели в Азербайджане.

В Кремле назвали обострение конфликта "причиной для серьезного беспокойства" и заявили, что президент РФ Владимир Путин в случае необходимости проведет телефонный разговор с руководством Азербайджана.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Сеуле заявили о "зверском убийстве" в КНДР чиновника из Южной КореиВ Сеуле заявили о "зверском убийстве" в КНДР чиновника из Южной Кореи
У Зеленского объяснили, что Украина не перекрывала для Крыма русло ДнепраУ Зеленского объяснили, что Украина не перекрывала для Крыма русло Днепра
Генсек ООН считает, что мир не выдержал испытания пандемиейГенсек ООН считает, что мир не выдержал испытания пандемией
СБУ разоблачила в Северодонецке боевика "ЛНР"СБУ разоблачила в Северодонецке боевика "ЛНР"
Аваков: Фокин - мерзавец. Немедленно гнать, как минимум, снова на пенсиюАваков: Фокин - мерзавец. Немедленно гнать, как минимум, снова на пенсию
Блок рекламы


Похожие новости
Совбез ООН призвал Азербайджан и Армению прекратить боевые действияСовбез ООН призвал Азербайджан и Армению прекратить боевые действия
Верховный суд признал законными действия врача, который свидетельствовал о симуляции НасироваВерховный суд признал законными действия врача, который свидетельствовал о симуляции Насирова
Армения обвинила Турцию и Азербайджан в геноцидеАрмения обвинила Турцию и Азербайджан в геноциде
Азербайджан сообщил о более 550 убитых армянских военныхАзербайджан сообщил о более 550 убитых армянских военных
В МИД Украины отреагировали на военный конфликт между Арменией и АзербайджаномВ МИД Украины отреагировали на военный конфликт между Арменией и Азербайджаном
В Азербайджане решили ввести военное положение в нескольких регионахВ Азербайджане решили ввести военное положение в нескольких регионах
Азербайджан пригрозил уничтожить гарнизон Вооруженных сил Армении в Нагорном КарабахеАзербайджан пригрозил уничтожить гарнизон Вооруженных сил Армении в Нагорном Карабахе
Минобороны Армении опубликовало видео боев на границе с Азербайджаном
В Нагорном Карабахе начались военные действияВ Нагорном Карабахе начались военные действия
Оккупанты на Донбассе проводят военные учения одновременно с "Кавказ-2020"Оккупанты на Донбассе проводят военные учения одновременно с "Кавказ-2020"
Последние новости
Подгружаем последние новости